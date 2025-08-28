Ebury: Companiile intră într-o eră multi-valutară, dincolo de dominaţia dolarului

Dominanţa dolarului american în economia globală începe să fie erodată, iar companiile trebuie să se adapteze rapid la o lume financiară multipolară, arată o analiză realizată de Ebury.

Dolarul rămâne moneda de referinţă în tranzacţiile internaţionale, reprezentând două treimi din comerţul global şi fiind implicat în circa 85% dintre operaţiunile valutare. Totuşi, ponderea sa în rezervele valutare mondiale a scăzut de la 73% în 2001 la 58% în 2024, conform datelor FMI. Transformarea este treptată şi reflectă diversificarea rezervelor, riscurile geopolitice tot mai mari şi apariţia unor infrastructuri alternative de plată.

Pentru companii, tranziţia către o lume multi-valutară aduce atât provocări, cât şi oportunităţi. Gestionarea riscului valutar devine crucială, întrucât volatilitatea cursurilor de schimb poate eroda rapid marjele de profit. În acelaşi timp, optimizarea plăţilor transfrontaliere şi reducerea costurilor ascunse devin un element-cheie de competitivitate, în timp ce consolidarea rezilienţei lanţurilor de aprovizionare este esenţială pentru a face faţă schimbărilor tarifare şi tensiunilor geopolitice.

Analiza subliniază că firmele capabile să îşi diversifice monedele de lucru, să adopte politici clare de gestionare a riscurilor şi să utilizeze infrastructuri moderne de plată vor fi cele mai bine poziţionate într-un peisaj economic în care dolarul nu mai deţine singur centrul de greutate.