Ediţia a 40-a a Târgului Naţional Imobiliar se desfăşoară integral online, sub conceptul TNI Evolution

A.G.
Companii / 22 aprilie, 16:36

Târgul Naţional Imobiliar (TNI) anunţă că ediţia a 40-a, programată în perioada 8-10 mai 2026, se va desfăşura integral online, sub conceptul „TNI Evolution”, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Organizatorii arată că noul format virtual marchează o schimbare de paradigmă pentru evenimentul cu o tradiţie de peste două decenii, fiind adaptat transformărilor digitale şi oferind un cadru interactiv pentru conectarea directă între profesionişti şi clienţi, indiferent de locaţia acestora, conform sursei citate.

Ediţia din acest an reuneşte companii relevante din sectorul imobiliar şi domenii conexe, conform aceleiaşi surse. Printre participanţi se numără Kasper Development, care promovează proiecte precum Coresi Avantgarden, Nova Projects Development, cu ansamblul Villa Nova Residence, şi Mervani Invest, care prezintă oportunităţi de investiţii în Valea Prahovei, potrivit comunicatului.

În zona financiară, BCR şi UniCredit Bank oferă soluţii de creditare şi consultanţă pentru achiziţii imobiliare, facilitând accesul la finanţare, conform aceleiaşi surse. De asemenea, expozanţi precum Apulum 94, Nils Imobiliare şi Asociaţia Brokerilor Imobiliari contribuie la oferta de servicii de intermediere şi consultanţă, precizează aceeaşi sursă.

Totodată, Prime Legacy Estates propune investiţii imobiliare pe pieţe internaţionale, iar Hive Projects prezintă soluţii de design interior axate pe eficienţă şi predictibilitate, conform aceleiaşi surse. Compania Waldevar aduce în prim-plan soluţii din domeniul energiei regenerabile, evidenţiind rolul investiţiilor verzi în evoluţia pieţei imobiliare, potrivit comunicatului.

Componenta tehnologică a evenimentului este susţinută de organizaţii precum Silicon Valley PropTech Association şi PropTech Buzz, care promovează digitalizarea sectorului imobiliar, notează sursa citată. În acelaşi context, Ghişeul Unic de Eficienţă Energetică, din cadrul Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei, aduce în discuţie soluţii pentru optimizarea consumului energetic, conform sursei citate.

„TNI Evolution redefineşte standardele pieţei, transformând tehnologia dintr-un simplu suport într-un motor esenţial al tranzacţiilor imobiliare moderne. Între 8 şi 10 mai, oricine poate explora piaţa imobiliară în timp real, fără bariere logistice sau drumuri inutile. Platforma oferă acces instant la oferte şi soluţii de finanţare, într-un format simplu şi eficient. Vizitatorii ni se pot alătura de oriunde, din ţară sau din străinătate, şi pot discuta direct cu expozanţii prin chat, audio sau video, într-un mod comparabil cu întâlnirile faţă în faţă, dar mult mai flexibil. Practic, am creat un cadru în care tehnologia facilitează accesul rapid la informaţii relevante, oferind în acelaşi timp acces prioritar la promoţiile speciale ale acestei ediţii digitale”, a declarat Cristina Bercea, PR Manager TNI Evolution, potrivit comunicatului.

Organizatorii precizează că preînregistrările pentru ediţia din 8-10 mai sunt deschise, participanţii beneficiind de acces gratuit şi prioritar la oferte imobiliare, soluţii de finanţare, tehnologii inovatoare şi interacţiuni directe cu dezvoltatori şi experţi din domeniu, conform aceleiaşi surse.

Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

