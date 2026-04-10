EFE: Deficitul comercial al UE cu China în 2025, în creştere cu aproximativ 15,3% faţă de anul anterior

M.P.
Internaţional / 10 aprilie, 14:47

Deficitul comercial al Uniunii Europene (UE) cu China a ajuns la 359,8 miliarde de euro în 2025, o creştere de aproximativ 15,3% faţă de 2024, conform datelor publicate vineri de Eurostat, citate de agenţia EFE.

Potrivit sursei citate, în 2025, UE a exportat bunuri către China în valoare de 199,6 miliarde de euro şi a importat bunuri în valoare de 559,4 miliarde de euro, a indicat biroul de statistică al UE. Comparativ cu anul 2024, exporturile au scăzut cu 6,5%, în timp ce importurile au crescut cu 6,4%. Faţă de anul 2015, care este utilizat ca punct de referinţă, exporturile au crescut cu 37,1% de la 145,6 miliarde de euro, iar importurile cu 89% de la 295,9 miliarde de euro, a adăugat Eurostat.

Maşinile, aparatele mecanice şi piesele acestora au fost cea mai mare categorie de exporturi în 2025, însumând 45,3 miliarde euro (22,7% din total), urmate de maşini şi echipamente electrice, echipamente audiovizuale şi accesorii (29 miliarde euro; 14,5%) şi vehicule, altele decât materialul rulant feroviar sau de tramvai (16,4 miliarde euro; 8,2%), precizează aceeaşi sursă. Acestea au fost urmate de instrumente optice, fotografice, cinematografice, de precizie, medicale şi chirurgicale (15,1 miliarde euro; 7,5%) şi produse farmaceutice (13,6 miliarde euro; 6,8%).

Maşinile, aparatele electrice, aparatele audiovizuale şi accesoriile au fost cea mai mare categorie de importuri în 2025, însumând 164,9 miliarde euro (29,5% din total), urmate de maşini, aparate mecanice şi piesele acestora (106,5 miliarde euro; 19%). Au urmat produsele chimice organice (34,1 miliarde euro; 6,1%), apoi vehiculele, altele decât materialul rulant de cale ferată sau de tramvai (29,9 miliarde euro; 5,4%), şi mobilierul şi corpurile de iluminat, lenjeria de pat şi saltelele, precum şi clădirile prefabricate (21,3 miliarde euro; 3,8%), a precizat biroul de statistică comunitar, mai precizează agenţia de presă.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

