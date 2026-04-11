EFE: Negocierile SUA - Iran se află în impas

Lansarea dialogului direct între delegaţiile Statelor Unite şi Iranului, programată la Islamabad, rămâne blocată, cel puţin pentru moment, pe fondul unor condiţii prealabile formulate de Teheran, au declarat sâmbătă pentru EFE surse diplomatice sub protecţia anonimatului.

„Până în prezent nu au avut loc întrevederi directe între delegaţiile americană şi iraniană. Ambele părţi au participat la discuţii prin intermediul mediatorilor, însă există un blocaj care împiedică trecerea la negocieri faţă în faţă”, a precizat o sursă diplomatică.

Potrivit acesteia, principalele puncte de divergenţă sunt legate de situaţia din Liban şi de eliberarea fondurilor iraniene blocate în străinătate. „Iranienii insistă ca aceste precondiţii să fie îndeplinite înainte de iniţierea unor discuţii directe”, a adăugat sursa.

Anterior, un oficial iranian declarase pentru Reuters că Washingtonul ar fi fost de acord cu deblocarea activelor iraniene îngheţate în Qatar şi în alte jurisdicţii bancare, afirmaţie respinsă ulterior de partea americană.

Înainte de începerea contactelor indirecte, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a avut întâlniri separate cu liderii celor două delegaţii, respectiv vicepreşedintele american JD Vance şi preşedintele parlamentului iranian Mohammad Bagher Qalibaf. La întrevederea cu Sharif, Vance a fost însoţit de emisarul special al preşedintelui Donald Trump, Steve Witkoff, precum şi de Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă.

Deşi presa locală a avansat scenariul unei posibile concluzii rapide, chiar în urma unei singure zile de negocieri intensive, divergenţele privind formatul discuţiilor şi cerinţele Teheranului riscă să prelungească procesul diplomatic.