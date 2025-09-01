EFE: Un cutremur cu magnitudinea de 6 a ucis cel puţin 600 de oameni

Cel puţin 600 de oameni au murit şi aproximativ 2.000 au fost răniţi după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 6 şi mai multe replici au zguduit estul Afganistanului duminică noaptea, au raportat luni surse oficiale, transmite EFE. Agenţia dpa stabileşte bilanţul la 250 de morţi, în timp ce Reuters face referire la sute de morţi.

"În districtele Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech şi Chapi Dara, aproximativ 600 de oameni au murit, circa 2.000 au fost răniţi, iar sute de case au fost distruse", a declarat pentru EFE Ihsanullah Ihsan, directorul departamentului de Informaţii şi Cultură din Kunar, una dintre provinciile afectate.

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a plasat epicentrul cutremurului principal, cel cu magnitudinea de 6, la 27 de kilometri est de provincia Nangarhar şi la o adâncime de 8 kilometri, ceea ce amplifică de obicei puterea distrugerii.

Cutremurul iniţial, înregistrat duminică la ora 23:47, ora locală (19:17 GMT), a fost urmat de cel puţin două replici cu magnitudinea de 5,2. Echipele de salvare lucrează încă de luni dimineaţă devreme pentru a localiza supravieţuitorii printre dărâmături, deşi operaţiunile sunt îngreunate de alunecările de teren care au blocat drumuri cheie în Kunar şi Nuristan. Autorităţile se tem că numărul victimelor va creşte pe măsură ce se ajunge în zone mai izolate.

Cutremurele au fost resimţite puternic în provinciile estice Kunar, Nangarhar, Nuristan şi Laghman, iar undele seismice s-au simţit şi în capitala Kabul.

Talibanii au recunoscut magnitudinea dezastrului. "Din păcate, cutremurul din această seară (duminică seară - n.r.) a provocat decese şi pagube materiale în unele dintre provinciile noastre estice", a scris purtătorul de cuvânt Zabihullah Mujahid pe reţelele de socializare.

"Autorităţile locale şi locuitorii sunt implicaţi în prezent în eforturile de salvare. Echipele de sprijin din centru şi din provinciile învecinate sunt, de asemenea, pe drum, iar toate resursele disponibile vor fi folosite pentru a salva vieţi", a adăugat el.

În Nuristan, autorităţile au confirmat că locuitorii au resimţit puternic cutremurul, dar au dat asigurări că nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

"Trepidaţii puternice au fost resimţite şi în provincie, dar până acum nu s-au primit informaţii despre pierderi umane sau materiale", a declarat pentru EFE directorul de Informaţii şi Cultură al Nuristanului.

Numărul morţilor şi al răniţilor ar putea creşte în următoarele ore, pe măsură ce eforturile de salvare progresează.

Provincia Kunar, cea mai afectată până acum, este situată la graniţa cu Pakistanul, în lanţul muntos Hindu Kush. Drumurile proaste şi accesul practic inexistent la comunicaţii în zonele rurale îngreunează evaluarea pagubelor şi coordonarea ajutorului.