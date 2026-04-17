Electromontaj: Dobândirea calităţii de acţionar de către Lion Capital nu a fost aprobată în AGEA

Electromontaj S.A. a transmis vineri o serie de clarificări în contextul informaţiilor apărute recent în spaţiul public privind o posibilă tranzacţie care ar implica acţiuni ale companiei şi Lion Capital, subliniind că operaţiunea nu afectează activitatea, conducerea sau strategia societăţii.

Potrivit unui comunicat al companiei, tranzacţia la care s-a făcut referire în presă este una realizată exclusiv între părţi private, respectiv acţionari şi/sau entităţi afiliate, fără implicarea directă a Electromontaj. De asemenea, aceasta nu reprezintă o operaţiune desfăşurată pe piaţa de capital.

Reprezentanţii societăţii precizează că transferurile de acţiuni şi exercitarea drepturilor aferente calităţii de acţionar sunt guvernate de prevederile Actului Constitutiv, care includ mecanisme precum dreptul de preempţiune şi necesitatea aprobărilor corporative. Înregistrarea acestor transferuri se realizează în conformitate cu regulile statutare şi cu hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor (AGA).

Compania aminteşte că actualele prevederi privind transferul de acţiuni au fost introduse în anul 2016, anterior mandatului actualei conduceri, fiind aprobate de acţionari la acel moment.

În cursul anului 2024, Electromontaj a fost notificată cu privire la intenţii de transfer de acţiuni către un investitor terţ, inclusiv prin structuri directe şi indirecte. Aceste notificări au fost analizate în cadrul AGA, iar în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 12 noiembrie 2024 nu a fost aprobată dobândirea calităţii de acţionar de către Lion Capital S.A.

„Societatea analizează în continuare situaţia în conformitate cu prevederile legale şi statutare aplicabile şi va acţiona în consecinţă, în interesul companiei şi al tuturor acţionarilor săi”, se arată în comunicat.

Electromontaj subliniază că toate deciziile AGA şi documentele relevante sunt publice şi pot fi consultate pe site-ul companiei, în spiritul transparenţei faţă de investitori şi parteneri.

În acelaşi timp, compania precizează că activitatea operaţională se desfăşoară în condiţii normale, proiectele fiind derulate conform planificării, iar structura de management şi strategia de dezvoltare rămân neschimbate.

Electromontaj îşi reafirmă, totodată, angajamentul pentru stabilitate, transparenţă şi respectarea principiilor de guvernanţă corporativă în relaţia cu acţionarii, partenerii şi instituţiile financiare.