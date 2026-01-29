ElectroPutere Mall se extinde la 62.000 mp şi intră în top trei centre comerciale regionale

ElectroPutere Mall a finalizat o extindere de 10.500 de metri pătraţi, realizată printr-o investiţie de 22 de milioane de euro, şi are o suprafaţă totală de aproximativ 62.000 de metri pătraţi, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Aceasta îl plasează în top trei centre comerciale din afara Bucureştiului, conform comunicatului.

Noua extindere aduce în premieră pentru Craiova şi judeţul Dolj doi chiriaşi ancoră internaţionali: Primark şi Half Price, care îşi vor deschide primele magazine din regiune, se adaugă în comunicat. Proiectul include, de asemenea, o creştere a capacităţii de parcare la peste 3.150 de locuri şi un nou acces din Bulevardul Decebal, care va îmbunătăţi fluxurile de trafic şi accesibilitatea, subliniază comunicatul.

Odată cu această extindere, ElectroPutere Parc, care cuprinde şi alte componente precum Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Media Galaxy, H&M, C&A, Bebe Tei, Farmacia Tei şi Inspire Cinema, depăşeşte 110.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale, consolidându-şi poziţia ca destinaţie regională de retail şi divertisment, adaugă comunicatul.

CEO al Catinvest Group, Bertrand Catteau, a declarat: „Această extindere reprezintă un pas strategic în evoluţia ElectroPutere Parc şi reflectă încrederea noastră în potenţialul Craiovei. Ne propunem să oferim consumatorilor o experienţă completă şi actuală, iar partenerilor noştri un cadru stabil şi atractiv pentru dezvoltare”, potrivit comunicatului remis redacţiei.