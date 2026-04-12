Elon Musk acuză Africa de Sud de discriminare rasială în cazul licenţei Starlink

Directorul general al SpaceX, Elon Musk, a acuzat autorităţile din Africa de Sud de discriminare rasială în procesul de licenţiere a serviciului Starlink, afirmând, într-o postare publicată pe platforma X, că acesta nu poate obţine licenţă de operare „pe motiv că nu este de culoare”, în ciuda faptului că s-a născut în Africa de Sud.

Acesta a susţinut, de asemenea, că i-ar fi fost sugerate, în repetate rânduri, modalităţi de a obţine licenţa prin practici neconforme, inclusiv prin prezentarea oficială a operaţiunilor locale ca fiind conduse de o persoană de culoare, demers pe care afirmă că l-a respins din principiu, conform aceleiaşi postări pe X.

Elon Musk a criticat aceste practici, afirmând că „rasismul nu ar trebui recompensat, indiferent împotriva cui este aplicat”, şi a acuzat clasa politică din Africa de Sud de comportament discriminatoriu, potrivit aceleiaşi surse.

Afirmaţiile nu sunt însoţite, în postare, de dovezi privind procedurile de licenţiere sau condiţiile invocate.