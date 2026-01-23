Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Elon Musk promite o reţea extinsă de robotaxiuri Tesla în SUA

S.B.
Internaţional / 23 ianuarie, 07:36

Elon Musk promite o reţea extinsă de robotaxiuri Tesla în SUA

Elon Musk a declarat joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Tesla va avea o reţea ”foarte larg răspândită” de robotaxiuri fără şofer în Statele Unite până la sfârşitul acestui an, accelerând ambiţiile companiei în zona vehiculelor autonome, potrivit news.ro.

”Tesla a lansat serviciul de robotaxiuri în câteva oraşe şi va fi foarte, foarte extins până la finalul anului în SUA”, a afirmat Musk. Declaraţia vine după ani de promisiuni amânate privind vehicule complet autonome.

Primele robotaxiuri Tesla au început să circule în Austin din iunie, dar cu supraveghetori umani la bord. Ulterior, compania a lansat şi un serviciu ride-share în San Francisco, cu şoferi umani. Tesla nu are în prezent autorizaţiile necesare pentru a testa sau opera vehicule complet autonome pe drumurile publice.

Musk estimase încă din 2019 că va lansa robotaxiuri până în 2020, o predicţie care nu s-a materializat. Între timp, competiţia s-a intensificat: Waymo, susţinută de Alphabet, domină segmentul şi a încheiat 2025 operând în cinci state, lansând joi serviciu şi în Miami. Zoox, parte a Amazon, a intrat la rândul său în segmentul vehiculelor autonome în 2025.

A fost prima participare a lui Musk la Davos după mai mulţi ani, în ciuda criticilor anterioare la adresa forumului, pe care îl numise „boring af”.

În discuţia cu directorul BlackRock, Larry Fink, Musk a mai spus că roboţii umanoizi Optimus vor fi disponibili pentru public până la finalul lui 2027. El a reiterat şi viziunea sa privind evoluţia accelerată a inteligenţei artificiale: „La ritmul actual, cred că vom avea AI mai inteligentă decât orice om până la finalul acestui an, cel târziu anul viitor.”

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 08:23)

    Am spus-o de acum un an, cine activeaza in domeniul transporturilor sa se reprofileze urgent:-)…transportul devine electric, autonom, nepoluant. Incearca sa-l concurezi cu hidrocarburi mujice "ieftine", poluante, cu soferi manelisti:-)…"succesuri" :-)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

