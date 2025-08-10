Emil Boc: Încep lucrările subterane la Metroul Cluj

Lucrările la metroul din Cluj intră într-o nouă etapă importantă: de luni, 11 august, la ora 9:00, începe construcţia puţului de lansare pentru cele două maşini de forat tuneluri (TBM - Tunnel Boring Machine). Această structură subterană esenţială, amplasată în zona staţiei Teilor din comuna Floreşti, va fi punctul de plecare al galeriilor metroului clujean.

Primarul Emil Boc a anunţat că momentul va fi marcat printr-o vizită şi o conferinţă de presă pe şantier, subliniind că „metroul merge mai departe”. Antreprenorul general, GÜLERMAK, a confirmat că lucrările vor consta, în primele luni, în săpături verticale şi turnarea betonului necesar pentru structura puţului.

Potrivit constructorului, acest puţ este proiectat pentru a deservi două TBM-uri, câte una pentru fiecare dintre cele două galerii paralele. Execuţia necesită o precizie ridicată, pentru alinierea perfectă a pereţilor mulaţi şi a structurii de ghidaj cu traseul planificat al tunelurilor, precum şi pentru asigurarea condiţiilor optime de coborâre şi asamblare a utilajelor. „Este o etapă esenţială a proiectului şi ne angajăm să o realizăm la cele mai înalte standarde tehnice, aşa cum am procedat în marile proiecte internaţionale implementate până acum”, au transmis reprezentanţii GÜLERMAK.

Deşi iniţial inclus în PNRR, proiectul metroului clujean este finanţat în prezent doar din fonduri alocate de Ministerul Transporturilor, conform contractului. Până acum, Primăria Cluj a achitat facturi de peste 220 de milioane de euro către constructor.

Magistrala I a metroului clujean va avea peste 21 km de tunel, 19 staţii subterane, un depou suprateran şi va fi construită prin tehnologii moderne de foraj mecanizat şi săpături deschise. Proiectul vizează îmbunătăţirea mobilităţii urbane şi reducerea poluării, fiind realizat cu materiale durabile, sisteme inteligente de iluminat şi soluţii energetice eficiente, conform standardelor europene de transport urban sustenabil.