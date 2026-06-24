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Emil Boc: Steagul şi imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca

T.B.
Politică / 24 iunie, 19:56

Emil Boc: Steagul şi imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat miercuri, într-o postare pe reţelele de socializare, că steagul şi imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca, nici măcar în cadrul unei competiţii sportive, cum este Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, care va avea loc în oraş în perioada 26-28 iunie şi la care vor participa şi sportivi ruşi, transmite Agerpres.

"Steagul şi imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cluj-Napoca. Respectăm poziţia României şi Uniunii Europene în acest domeniu. Precizări privind organizarea la Cluj-Napoca a Cupei Mondiale la gimnastică ritmică", a transmis Emil Boc, în postarea sa, potrivit Agerpres.

Aflat la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acţiuni Climatice, Emil Boc a afirmat că, la momentul aprobării organizării competiţiei la Cluj, regulamentele internaţionale nu permiteau sportivilor ruşi să concureze sub drapelul şi imnul naţional al Rusiei şi că situaţia s-ar fi schimbat recent, după ce forul internaţional de gimnastică ar fi modificat regulile privind reprezentarea sportivilor ruşi în competiţiile oficiale, transmite Agerpres.

El a explicat că acest demers nu este un protest împotriva sportivilor, ci vizează exclusiv utilizarea simbolurilor oficiale ale Federaţiei Ruse în contextul războiului din Ucraina, potrivit Agerpres.

"Susţin sportul şi competiţiile sportive, însă nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o ţară a Uniunii Europene", a subliniat Emil Boc, transmite Agerpres.

El a mai spus că a cerut Federaţiei Internaţionale de Gimnastică să menţină regulile aflate în vigoare la momentul în care municipiul a acceptat găzduirea competiţiei, potrivit Agerpres. De asemenea, Emil Boc a solicitat Federaţiei Române de Gimnastică şi autorităţilor statului român să clarifice situaţia înainte de startul întrecerilor sportive, pentru a evita eventuale controverse sau dispute în timpul desfăşurării Cupei Mondiale, transmite Agerpres.

Federaţia Internaţională de Gimnastică (World Gymnastics) a autorizat sportivii ruşi să participe la competiţii internaţionale sub drapelul rusesc şi imnul naţional, ridicând sancţiunile impuse împotriva lor din cauza războiului din Ucraina, a anunţat în 18 mai Federaţia Rusă de Gimnastică, conform EFE, potrivit Agerpres.

''Comitetul Executiv World Gymnastics a aprobat admiterea gimnaştilor ruşi la competiţii internaţionale sub drapelul rusesc şi cu imnul naţional'', a precizat federaţia rusă pe site-ul său oficial, menţionând că decizia a fost luată duminică la Sharm el-Sheikh, în Egipt, transmite Agerpres. ''Această decizie se aplică celor cinci discipline afiliate Federaţiei Ruse de Gimnastică: gimnastică artistică, gimnastică ritmică, trambulină, gimnastică acrobatică şi gimnastică aerobică'', se mai arată în comunicat, potrivit Agerpres.

În urma izbucnirii războiului din Ucraina, Comitetul Internaţional Olimpic a recomandat ca federaţiile internaţionale să nu organizeze nicio competiţie pe teritoriul Rusiei sau al aliatului său Belarus şi că sportivii lor să concureze doar cu statut de neutru, fără drapel şi imn naţional, transmite Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 20:05)

    parca il vad si pe asta mort cazut de la et 4, accident.

    eh, cum i-o fi scris de putin.

    are loc de veci la pata rat. 

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