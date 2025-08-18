Emisar al lui Putin distribuie declaraţiile lui Trump privind inutilitatea unui armistiţiu

Kirill Dmitriev, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, a distribuit pe platforma X declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump, în care acesta minimalizează importanţa unui armistiţiu în Ucraina, transmite CNN.

„Toate acordurile de pace pe care le-am încheiat au fost făcute fără armistiţiu”, a spus Trump, citat de Dmitriev în timp ce liderul american susţinea o conferinţă de presă alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Într-o postare anterioară, consilierul lui Putin scrisese: „Pace durabilă vs. armistiţiu temporar.”

Kremlinul respinge de mai mult timp apelurile Washingtonului şi ale altor capitale occidentale pentru un armistiţiu, insistând asupra unui „acord cuprinzător” care să abordeze aşa-numitele „cauze de fond” ale conflictului.

Nigel Gould-Davies, cercetător senior pentru Rusia şi Eurasia la International Institute for Strategic Studies, a declarat pentru CNN că este „profund îngrijorător” faptul că Trump a renunţat la solicitarea ca Moscova să accepte un armistiţiu, observând că acesta „împărtăşeşte tot mai mult perspectiva lui Putin potrivit căreia războiul se poate încheia doar printr-o înţelegere globală.”