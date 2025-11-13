Emisiile mondiale de carbon vor atinge un nou record în 2025

Emisiile globale de combustibili fosili vor atinge un nou record în 2025, iar limitarea încălzirii globale sub pragul de 1,5 °C ar fi acum „imposibilă”, potrivit unui raport publicat joi, arată AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

Raportul anual Global Carbon Budget analizează emisiile de CO2 generate de arderea hidrocarburilor, producţia de ciment şi utilizarea terenurilor (cum ar fi defrişările) şi le asociază cu pragurile de încălzire stabilite în Acordul de la Paris din 2015.

Potrivit acestui raport, echipă internaţională de oameni de ştiinţă a constatat că emisiile de CO2 provenite din combustibilii fosili vor fi cu 1,1% mai mari în 2025 decât anul trecut, iar implementarea pe scară largă a tehnologiilor regenerabile în întreaga lume nu este încă suficientă pentru a compensa cererea de energie care se află în creştere.

Luând în calcul că emisiile provenite din petrol, gaze şi cărbune vor creşte, cifra totală ar urma să atingă un nivel record de 38,1 miliarde de tone de CO2, potrivit sursei citate.

Noul studiu a calculat o cotă rămasă de 170 de miliarde de tone de CO2 pentru a limita încălzirea la 1,5 °C faţă de nivelurile preindustriale, adică obiectivul stabilit în Acordul de la Paris.

Pierre Friedlingstein de la Universitatea Exeter din Marea Britanie, care a condus cercetarea, a declarat că: ”Aceasta echivalează cu patru ani de emisii la rata actuală înainte ca bugetul pentru 1,5 °C să fie epuizat, ceea ce este practic imposibil”.

Totuşi, în ciuda faptului că 2025 va fi unul dintre cei mai calzi ani înregistraţi vreodată, planurile climatice viitoare ale naţiunilor sunt încă mult sub aşteptări.

Glen Peters, de la Centrul CICERO pentru Cercetări Internaţionale privind Clima, a afirmat că: „Toată lumea trebuie să-şi aducă contribuţia, şi toţi trebuie să facă mai mult”.

Acesta a mai informat şi despre situaţia Chinei, cea mai mare ţară poluatoare cu carbon din lume. Emisiile fosile din China au fost în mare parte ”stabile” în acest an, în special cele provenite din cărbunele foarte poluant, ceea ce ar putea indica faptul că energiile regenerabile vor începe să ocupe o pondere mai mare din cererea de energie. „Echilibrul se îndreaptă spre un moment în care ne-am putea aştepta la o scădere a emisiilor, dar va dura ceva timp”, adaugă acesta.

În SUA şi UE, emisiile au crescut din nou în 2025, pe fondul iernilor mai reci şi al costurilor ridicate ale gazelor.

Pe de altă parte, în India, musonul timpuriu şi creşterea puternică a energiei regenerabile au contribuit la o creştere mai mică a emisiilor de CO2 decât în ultimii ani.

Emisiile totale ale umanităţii, inclusiv cele provenite de la terenuri, erau estimate să ajungă la 42,2 miliarde de tone în acest an, uşor mai puţin decât anul trecut. Acest lucru era supus unei mari incertitudini, conform sursei menţionate.

Cercetătorii au afirmat şi că reducerea defrişărilor şi a incendiilor devastatoare din America de Sud, parţial legate de confiţiile foarte secetoase din 2023-2024 cauzate de El Niño, a contribuit la reducerea emisiilor nete provenite din utilizarea terenurilor.