Energom a inaugurat o nouă hală de producţie de 8000 mp

Noua hală de producţie a Energom, parte a grupului francez Gonzales, este situată în Parcul Industrial Nervia din comuna Apahida, judeţul Cluj, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, proiectul este gândit ca un catalizator pentru consolidarea poziţiei Energom în cadrul Grupului Gonzales, fiind parte integrantă din viziunea noastră pe termen lung.

„Această etapă este mai mult decât o investiţie fizică - este o reconfirmare a valorilor noastre: excelenţă, inovaţie, responsabilitate, parteneriat şi totodată o viziune clară spre viitor”, a punctat Mathieu Widsgowski, director general Energom, în comunicat.

Investiţia contribuie şi la crearea de noi locuri de muncă, esenţiale pentru economia locală şi nu numai, dar şi pentru dezvoltarea în sine a Energom, a informat comunicatul de presă.

„Noua hală de producţie, de 8000 mp, va fi dotată cu echipamente de ultimă generaţie şi oferă un mediu de lucru eficient şi sustenabil pentru echipa noastră dedicată. În prezent, noi avem un număr total de 170 de salariaţi, urmând să ne extindem echipa pâna la 250 de membri. Astfel, deja am început procesul de recrutare, iar printre profilurile de candidaţi pe care îi căutăm se numără electricienii, mecanicii şi ingineri, dar nu numai” , a adăugat directorul companiei, în sursa menţionată.

Cu expertiza sa în deservirea unor sectoare complexe cum sunt industria prelucrătoare, nucleară, militară şi a cipurilor electronice, Energom consolidează reţeaua industrială din regiunea Cluj şi poziţionează Apahida ca un jucător major în aceste domenii complexe, a concluzionat comunicatul.