eToro: Bitcoin scade sub 90.000 de dolari

Bitcoin a scăzut sub pragul de 90.000 de dolari, pe fondul unui sentiment general de prudenţă al investitorilor, în contextul tensiunilor geopolitice dintre SUA şi NATO, al noilor ameninţări cu tarife vamale asupra importurilor canadiene şi al incertitudinii macroeconomice. Randamentele obligaţiunilor japoneze au atins niveluri maxime în ultimele decenii, iar inflaţia din SUA, deşi stabilă, rămâne peste ţinta de 2% a Fed, arată datele eToro, potrivit unui comunicat.

ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat săptămâna trecută ieşiri totale de 1,32 miliarde de dolari, miercuri fiind înregistrate 708,7 milioane de dolari şi marchează a şasea cea mai mare zi de ieşiri de la lansarea acestor instrumente în urmă cu doi ani, conform comunicatului.

Ethereum a înregistrat o scădere de 14% săptămâna trecută şi se apropie de pragul de suport de 2.750 de dolari, în timp ce Solana se află, de asemenea, în apropierea nivelului critic de 120 de dolari, se adaugă în comunicat.

Câştigătorii de săptămâna precedentă, cum ar fi DASH şi ICP, au pierdut teren în ultimele zile. DASH a scăzut cu aproximativ 30%, tranzacţionându-se în prezent la 58 de dolari, iar ICP a pierdut 25%, menţinându-se aproape de nivelul de suport tehnic de 3 dolari, potrivit comunicatului eToro.