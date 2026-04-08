eToro: Investitorii individuali se îndreaptă în masă către petrol şi minerale rare

Pe fondul conflictelor geopolitice şi al progreselor în domeniul inteligenţei artificiale, investitorii individuali au achiziţionat acţiuni din sectoarele petrolier, minier şi al software-ului în primul trimestru al anului 2026, potrivit celor mai recente date furnizate de platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro.

eToro a analizat care companii au înregistrat cea mai mare variaţie proporţională a numărului de deţinători de la un trimestru la altul la nivel global (tabelul 1), analizând totodată şi cele mai deţinute 10 acţiuni de pe platformă (tabelul 2).

Compania petrolieră şi de gaze Chevron a ocupat primul loc în lista „celor mai mari creşteri”, cu o creştere de 60% a numărului de deţinători la sfârşitul primului trimestru, pe fondul incertitudinii geopolitice accentuate. Fiind una dintre puţinele companii petroliere americane care operează în Venezuela, Chevron s-a poziţionat favorabil pentru a avea acces la vastele rezerve de petrol ale ţării după intervenţia SUA din ianuarie. Izbucnirea războiului cu Iranul la sfârşitul lunii februarie a amplificat creşterea preţurilor la petrol şi gaze, impulsionând alte companii energetice precum Exxon-Mobil, care s-a clasat pe locul 9 în lista celor cu cea mai mare creştere.

Pe locul al doilea se află USA Rare Earth, cu o creştere de 59% a numărului de deţinători. Mineralele rare sunt esenţiale pentru fabricarea produselor hi-tech, de la semiconductori la arme. Investitorii individuali par să-şi îndrepte atenţia către producătorii interni, întrucât blocajele din lanţul de aprovizionare şi înăsprirea controalelor la export din China evidenţiază importanţa strategică a asigurării aprovizionării cu pământuri rare, în special în contextul cursei globale actuale în domeniul inteligenţei artificiale.

Acest context de turbulenţe geopolitice a favorizat o reorientare mai amplă către mărfuri fungibile şi acţiunile din sectorul apărării. Compania minieră Freeport-McMoRan s-a clasat pe locul al patrulea, cu o creştere de 43% a numărului de deţinători, datorită creşterii cererii pentru aur - care a atras în mod tradiţional interesul investitorilor în perioadele de volatilitate - precum şi a metalelor industriale precum cuprul. Compania de tehnologie pentru apărare AeroVironment (+38%) a intrat, de asemenea, în clasament, pe măsură ce sectorul a devenit o prioritate.

Lale Akoner, strateg pentru piaţa globală la eToro, a declarat: „Caracteristica definitorie a primului trimestru nu a fost doar riscul geopolitic, ci modul în care acest risc este evaluat prin intermediul activelor reale. Asistăm la o reevaluare a materiilor prime strategice, precum aurul, energia şi mineralele critice, pe măsură ce pieţele încep să reflecte rolul acestora atât în securitatea energetică, cât şi în leadershipul tehnologic.

Ceea ce este remarcabil este faptul că investitorii individuali nu reacţionează tactic, ci realocă structural. Există o rotaţie clară către active cu putere de stabilire a preţurilor şi constrângeri din partea ofertei, în special cele legate de electrificare, infrastructura AI şi apărare. Acest lucru sugerează o mentalitate mai matură a investitorilor, care privesc dincolo de volatilitatea pe termen scurt şi se poziţionează pentru teme pe termen lung.”

Anumite companii de software pentru firme au figurat, de asemenea, pe lista celor mai mari creşteri din primul trimestru. Platforma de cloud computing ServiceNow (creştere de 57% a numărului de deţinători) şi firma de tehnologie de marketing Zeta Global Holdings (+40%) s-au clasat pe locul al treilea şi, respectiv, al şaselea, sugerând o încredere continuă în firmele de software care integrează AI în ofertele lor.

Selectivitatea în ceea ce priveşte investiţiile în domeniul AI se observă şi în clasamentul celor mai deţinute acţiuni, care a rămas în mare parte stabil faţă de trimestrul trecut. Actorii majori din domeniul AI, precum Nvidia şi Alphabet, au înregistrat schimbări minore în ceea ce priveşte numărul de deţinători, în timp ce Microsoft a înregistrat o creştere de 11%, urcând de pe locul cinci pe locul patru.

Lale Akoner, strateg pentru piaţa globală la eToro, a declarat: „Discuţiile despre aşa-numitul «SaaSpocalypse», respectiv ideea că AI va desfiinţa modelele tradiţionale de afaceri SaaS, nu i-au îndepărtat pe investitori de sectorul software. Dimpotrivă, i-a făcut pe investitori mai selectivi. Ceea ce observăm este o trecere de la o expunere largă la o poziţionare selectivă, capitalul concentrându-se spre companii care pot fie să faciliteze AI, fie să se situeze la nivelul stratului de aplicaţii, unde monetizarea este mai clară.

„În acelaşi timp, investitorii se îndreaptă mai jos pe lanţul valoric. AI exercită o presiune reală asupra infrastructurii subiacente. Atenţia crescândă acordată memoriei şi stocării, reflectată în nume precum Western Digital, evidenţiază modul în care aceste efecte de ordinul doi devin din ce în ce mai atractive pentru investiţii.”

Lista „celor mai mari scăderi” în deţinerile din primul trimestru a cuprins companii din diverse sectoare. BioMarin Pharmaceutical a ocupat primul loc (o scădere de 25% a numărului de deţinători), urmată de Okta (-22%) şi Under Armour (-19%).

Lale Akoner a adăugat:„Lista celor mai mari scăderi a fost una mixtă în primul trimestru. Investitorii manifestă o toleranţă mai redusă faţă de volatilitatea câştigurilor şi previziunile în scădere, ceea ce ajută la explicarea ieşirilor de capital din companii precum BioMarin şi Okta. La un nivel mai general, unele dintre aceste companii sunt expuse la efectul invers al temelor care generează intrări de capital în alte sectoare. Costurile mai ridicate ale materiilor prime şi transportului, combinate cu o cerere mai redusă, afectează companiile din sectorul de consum şi logistică, precum Under Armour, Colgate-Palmolive şi FedEx.”

Investitorii români se concentrează pe tehnologie şi apărare

eToro a analizat, de asemenea, cele mai mari creşteri (tabelul 3) şi cele mai deţinute 10 acţiuni (tabelul 4) în rândul utilizatorilor din România. Investitorii individuali români au continuat să investească în tehnologie, Micron Technologies, un producător de memorii de mare viteză, înregistrând cea mai mare creştere a numărului de investitori de la un trimestru la altul (32%). Aceasta a fost urmată de Oracle (+14%), Broadcom (+14%), ASML (+10%) şi Microsoft (+10%). Companiile din sectorul apărării Palantir (+7%) şi Rheinmetall (+5%) au atras, de asemenea, atenţia investitorilor. Primele 6 locuri sunt ocupate de companii legate de AI, una dintre temele de investiţii preferate ale investitorilor români.

Lista celor mai mari scăderi din primul trimestru a cuprins o combinaţie de industrii, tehnologie, bunuri de larg consum, comunicaţii şi comerţ cu amănuntul. Intel a ocupat primul loc (scădere de 13% a deţinătorilor), urmat de Pepsico (-12%), AT&T (-10%), Alibaba şi Coca-Cola (-9%).

Bogdan Maioreanu, analist de piaţă la eToro, a declarat: „Investitorii români continuă să investească în AI şi tehnologie, dar sunt atenţi la schimbările şi tendinţele actuale din industrie. În timp ce producătorul chinez de vehicule electrice Nio a rămas a doua cea mai deţinută acţiune, Tesla a început să iasă din atenţia investitorilor, ajungând pe poziţia a patra, cea mai joasă din ultimii trei ani. În ceea ce priveşte creşterea, actuala penurie de module de memorie de mare viteză a determinat investitorii din Romania să-şi îndrepte atenţia către unul dintre cei trei principali producători mondiali, Micron, o companie care a înregistrat o creştere de peste 32% de la începutul anului. În ceea ce priveşte scăderile, investitorii sunt atenţi la profituri, dar şi la riscurile pe care o anumită situaţie le-ar putea aduce unei companii într-o lume globalizată şi incertă.”