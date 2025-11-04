eToro lansează abonamentul eToro Club

Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro, a anunţat astăzi lansarea abonamentului eToro Club, care oferă utilizatorilor acces la nivelul Platinum al eToro Club pentru doar euro4,99 pe lună sau euro49,99 pe an (cu o perioadă de încercare gratuită de 7 zile), conform unui comunicat transmis redacţiei.

Cu noul abonament, utilizatorii se pot bucura acum de instrumente premium de investiţii, avantaje financiare şi asistenţă dedicată - beneficii care erau rezervate anterior utilizatorilor cu un sold de 25.000 dolari sau mai mult. Abonamentul va fi disponibil iniţial pentru utilizatorii din Marea Britanie şi UE, urmând să fie disponibil şi în alte regiuni.

„Noul abonament eToro Club deschide calea către instrumente şi servicii premium, avantaje şi recompense monetare pentru toţi investitorii, indiferent de soldul contului lor”, a declarat Yoni Assia, cofondator şi CEO al eToro. „Oferind o alternativă la beneficiile nivelului Platinum, continuăm misiunea noastră de a face investiţiile mai accesibile, mai profitabile şi mai eficiente pentru toată lumea, oriunde s-ar afla.”

Abonamentul eToro Club permite utilizatorilor să-şi îmbunătăţească experienţa prin accesul la funcţii şi instrumente concepute pentru a îmbunătăţi fiecare etapă a călătoriei lor în lumea investiţiilor.

Printre principalele avantaje se numără:

●💳 Cardul de debit Visa eToro - Transformaţi cheltuielile zilnice în investiţii cu 4% rambursare în acţiuni şi beneficii de călătorie.

●🤖 Acces nelimitat la Tori Chat - Discutaţi cu analistul AI de ultimă generaţie al eToro pentru a obţine răspunsuri şi informaţii despre caracteristicile platformei, tendinţele pieţei, performanţa portofoliului şi multe altele.

●🧑‍💼 Manager de cont dedicat - Beneficiaţi de un serviciu mai rapid şi personalizat cu un manager de cont dedicat care vă răspunde la întrebări.

●💰 Venituri mai mari din stakingul de criptoactive - Câştigaţi până la 75% din veniturile din recompensele de staking pentru criptoactivele eligibile din portofoliul dvs.

●📉 Reducere la comisioanele de conversie - Economisiţi când depuneţi sau retrageţi în valute altele decât dolari.

●📊 Declaraţie fiscală cu discount - Simplificaţi sezonul fiscal cu preţuri reduse de la furnizorii parteneri ai eToro.

Conţinut exclusiv şi instrumente de cercetare

Abonaţii au, de asemenea, acces la portofolii inteligente exclusive, strategii selectate de la investitori eToro cu performanţe de top, precum şi un curs gratuit de tranzacţionare de 10 săptămâni în valoare de peste 3.000 de dolari pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de investiţii şi expertiza în tranzacţionare.

De asemenea, vor primi conţinut premium de la echipa globală de analişti eToro, inclusiv actualizări zilnice ale pieţei, seminarii web şi analize aprofundate. În plus, vor beneficia de instrumente avansate de cercetare, precum Trading Signals, Delta Pro şi Fiscal.ai PRO.

Investiţii fără bariere

Abonamentul Club se bazează pe viziunea eToro de a face investiţiile accesibile tuturor. Oferind o alternativă la pragurile de echilibru şi planuri lunare sau anuale flexibile, eToro permite mai multor persoane să aibă acces la instrumente, date şi avantaje financiare pentru a-şi susţine parcursul investiţional.