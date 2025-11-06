eToro recompensează depozitele în criptoactive cu 1% în acţiuni în Marea Britanie şi Europa

Platforma de tranzacţionare şi investiţii eToro a lansat un nou beneficiu pentru utilizatorii din Marea Britanie şi Europa, oferind 1% în recompense sub formă de acţiuni pentru depunerea de criptoactive în conturile lor, în GBP sau EUR, prin intermediul portofelului eToro Crypto Wallet. În acelaşi timp, eToro îşi extinde serviciul de depozitare în criptoactive, permiţând utilizatorilor să transfere şi să schimbe o gamă mai largă de monede.

Doron Rosenblum, EVP, Business Solutions la eToro, a declarat că mulţi investitori care au intrat pe pieţele financiare prin criptoactive acum caută modalităţi de a reinvesti aceste câştiguri în alte clase de active. „Fiind o platformă care oferă acces la multiple tipuri de active, inclusiv acţiuni de la peste 20 de burse, putem recompensa utilizatorii cu acţiuni naţionale în schimbul depozitelor în criptoactive. Conectând activele digitale cu pieţele tradiţionale, acest beneficiu va ajuta investitorii să exploreze noi oportunităţi şi să construiască portofolii diversificate pe termen lung”, a adăugat Rosenblum.

Utilizatorii care transferă criptoactive eligibile în portofelul eToro Crypto Wallet şi le converteşte în GBP sau EUR vor fi recompensaţi cu 1% din valoarea conversiei în acţiuni locale la alegere, care vor fi adăugate în contul lor de tranzacţionare. Utilizatorii din Marea Britanie pot alege dintr-o selecţie de acţiuni listate în Marea Britanie, în timp ce utilizatorii din Europa pot alege din acţiuni listate pe pieţele europene.

Pe lângă Bitcoin (BTC) şi Ethereum (ETH), utilizatorii eToro eligibili pot acum transfera şi alte criptoactive precum XRP, USDC, Polygon (POL), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Uniswap (UNI) şi Fetch.ai (FET) din portofele externe sau burse către portofelul eToro Crypto Wallet. După conversia acestora în GBP sau EUR, utilizatorii pot investi fondurile în orice instrumente disponibile pe platforma eToro.

Doron Rosenblum a adăugat că această iniţiativă face parte din strategia eToro de a deschide pieţele globale şi consideră că va încuraja mai mulţi utilizatori să-şi diversifice portofoliile dincolo de criptoactive.