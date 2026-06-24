Eturia lansează o nouă linie de circuite tip aventură în parteneriat cu exploratorul Radu Păltineanu

Eturia, agenţia de turism specializată în vacanţe exotice şi experienţe personalizate, anunţă lansarea parteneriatului cu exploratorul Radu Păltineanu, unul dintre cei mai cunoscuţi aventurieri români contemporani. Noua colaborare marchează dezvoltarea unei direcţii distincte în portofoliul Eturia: circuite de tip adventure, construite în jurul explorării autentice, al experienţelor imersive în natură şi cultură şi al siguranţei oferite de un produs turistic organizat, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Sub conceptul-umbrelă „Explorează lumea cu Radu Păltineanu by Eturia”, proiectul va aduce împreună expertiza Eturia în dezvoltarea de circuite complexe şi experienţa de teren a lui Radu Păltineanu, explorator care a traversat cele două Americi pe bicicletă, din Alaska până în Ţara de Foc, într-o expediţie de peste trei ani.

Prima experienţă lansată în cadrul proiectului este „Patagonia Adventure - Explorează lumea cu Radu Păltineanu”, un circuit de grup cu însoţitor Eturia, programat pentru 16 februarie 2027, care include Argentina şi Chile şi propune o călătorie de 18 zile / 14 nopţi prin unul dintre ultimele mari teritorii sălbatice ale planetei.

Alături de exploratorul Radu Păltineanu, participanţii vor descoperi unele dintre cele mai fascinante locuri ale Americii de Sud, într-un program care reuneşte aventura, explorarea şi contactul autentic cu una dintre cele mai spectaculoase regiuni ale lumii. De la gheţarii gigantici ai Parcului Naţional Los Glaciares şi vârfurile emblematice Fitz Roy şi Torres del Paine, până la fiordurile Patagoniei, coloniile de pinguini şi oraşul Puerto Williams, cel mai sudic oraş al planetei, circuitul este dedicat celor care îşi doresc să ajungă dincolo de traseele obişnuite şi să trăiască emoţia descoperirii la capătul lumii.

Parteneriatul este lansat oficial cu ocazia aniversării de 19 ani a agenţiei Eturia şi marchează o nouă etapă în dezvoltarea produselor turistice tematice ale companiei, dedicate călătorilor care caută mai mult decât un circuit clasic: experienţe cu sens, trasee atent curatoriate şi acces la destinaţii cunoscute dintr-o perspectivă diferită. Prin această colaborare, Eturia transformă expertiza de explorator a lui Radu Păltineanu într-un produs turistic organizat şi sigur, accesibil unui public mai larg.

„În ultimii ani, am observat o schimbare în modul în care călătorii români se raportează la vacanţe. Mulţi dintre ei au ajuns deja în destinaţii emblematice şi îşi doresc acum să revină cu un alt tip de curiozitate: să privească locurile vizitate dintr-un alt unghi, să petreacă mai mult timp în natură, să înţeleagă cultura locală şi să trăiască experienţe autentice, dar într-un cadru organizat şi sigur. Parteneriatul cu Radu Păltineanu răspunde exact acestei nevoi. Adventure nu înseamnă neapărat extrem. Pentru clientul Eturia, adventure poate însemna curajul de a ieşi din traseul previzibil, de a alege o experienţă mai conectată la locurile vizitate şi de a avea lângă el oamenii potriviţi pentru ca această experienţă să fie bine construită”, a declarat Daniela Shah, cofondatoare Eturia.

• O nouă categorie de circuite: aventură, experienţe imersive şi siguranţă organizată

Circuitele dezvoltate împreună cu Radu Păltineanu se adresează în special turiştilor de tip second time visitors, călători care au mai vizitat o destinaţie sau care cunosc deja circuitele clasice, dar îşi doresc să o descopere dintr-un unghi mai autentic, mai apropiat de natură şi de cultura locală.

Noua linie de produse va include experienţe de tip aventură, accesibile unui public larg, fără a presupune condiţie fizică extremă sau expunere la riscuri specifice expediţiilor independente. În acelaşi timp, fiecare program va avea o componentă imersivă puternică: peisaje spectaculoase, trasee în natură, întâlniri cu comunităţi locale, momente de explorare activă şi contexte în care călătorii pot înţelege mai bine spiritul locului.

Rolul Eturia este de a transforma această direcţie de explorare într-un produs turistic complet: itinerare atent construite, logistică verificată, parteneri locali validaţi, consultanţă înainte de plecare şi suport pe tot parcursul experienţei. Astfel, călătorii pot avea acces la energia unei aventuri autentice, dar cu predictibilitatea, confortul şi siguranţa unui circuit organizat.

„Pentru mine, explorarea nu înseamnă doar să ajungi într-un loc, ci să îl înţelegi, să îi simţi ritmul şi să fii dispus să priveşti dincolo de traseele evidente. Mă bucur că, prin acest parteneriat cu Eturia, putem crea contexte în care oamenii să se apropie de natură, de culturi locale şi de propriul lor ritm de explorare, fără presiunea unei expediţii independente. Îmi doresc ca aceste circuite să îi ajute pe călători să vadă lumea mai atent, mai curios şi mai aproape de esenţa ei”, a declarat Radu Păltineanu.

• Următoarele destinaţii ale proiectului

În 2027, Eturia pregăteşte cinci circuite pe şase continente în cadrul proiectului „Explorează lumea cu Radu Păltineanu by Eturia”. Trei circuite sunt deja stabilite pentru primăvara anului 2027: Patagonia, Australia & Noua Zeelandă şi China & Tibet. Alte trei circuite vor fi lansate în toamna anului 2027 şi vor include destinaţii din Africa, America de Nord şi Europa.