Euro defensiv: moneda care finanţează securitatea UE

Florian Goldstein
Ziarul BURSA #Internaţional / 16 ianuarie

Sursa foto: facebook / NATO

Sursa foto: facebook / NATO

(Orientare în noua arhitectură economică)

Într-un context de stres global, dolarul se întăreşte ca activ de refugiu, în timp ce euro rămâne sus nu prin performanţă, ci prin constrângere. Pentru cei care urmăresc cursul de schimb, miza nu mai este strict paritatea leu-euro, ci rolul pe care moneda europeană îl joacă într-o nouă arhitectură de securitate şi autonomie strategică. Euro nu mai reflectă doar productivitatea economiei europene, ci costul menţinerii acestei arhitecturi.

Aceasta este schimbarea de regim care trebuie înţeleasă.

Euro nu mai este o monedă de creştere, ci una de apărare

În faza actuală de reconfigurare globală, euro funcţionează ca monedă defensivă.

El nu mai semnalează competitivitate, convergenţă sau dinamism economic, ci capacitatea Europei de sa-şi finanţa independenţa faţă de resurse, tehnologii şi garanţii externe.

Când euro rămâne la niveluri ridicate în ciuda problemelor structurale de productivitate, mesajul este clar: moneda nu mai măsoară eficienţa, ci efortul financiar necesar pentru susţinerea unui nou model de protecţie economică şi strategică.

Cum se traduce concret un euro defensiv

O monedă care serveşte o Europă defensivă produce inevitabil o redistribuire forţată a resurselor, între sectoarele considerate critice şi cele lăsate în afara protecţiei statului.

1. Banii scumpi finanţează noile priorităţi

Dobânzile ridicate nu mai au doar rol antiinflaţionist. Ele funcţionează ca mecanism de captivare a capitalului în interiorul Europei, direcţionând finanţarea către industriile strategice: energie, microcipuri, apărare, infrastructuri critice. Această „taxă de capital” este plătită difuz, prin costul creditului suportat de populaţie şi companii.

(Sursă: Raportul Draghi privind viitorul competitivităţii europene, Comisia Europeană, 2024)

2. Asimetria sacrificiului sectorial

Pentru a securiza accesul la materii prime şi tehnologii esenţiale, Europa acceptă compromisuri comerciale care expun deliberat anumite sectoare tradiţionale. Agricultura este exemplul cel mai vizibil: deschiderea către importuri mai ieftine nu este un accident, ci preţul plătit pentru facilitarea accesului la resurse strategice care avantajează nucleul tehnologic al continentului, conform analizelor DG AGRI privind impactul acordurilor comerciale asupra produselor agricole sensibile.

3. Importul costurilor de la centru către periferie

Statele de la marginea arhitecturii europene, precum România, absorb tensiunile întregului sistem. După cum arată datele BNR, dobânzile interne reflectă nu doar riscurile locale, ci şi presiunea de a contribui la stabilitatea monedei comune într-un mediu geopolitic ostil.

Preţul apartenenţei la o zonă economică fortificată

Un euro defensiv oferă stabilitate, dar nu gratuitate. Este preţul apartenenţei la o zonă economică fortificată, în care costurile sunt distribuite politic, nu uniform. Nu toţi actorii beneficiază de protecţie, iar cei care rămân în afara noilor priorităţi plătesc nota.

A înţelege euro astăzi înseamnă a înţelege cine este protejat, cine este expus şi cine finanţează această diferenţă.

Post Scriptum

Începătorilor în investiţii şi speculaţii le ofer aici o mână de ajutor pentru orientare practică, dar tot ceea ce urmează nu trebuie înţeles drept "reţetă de succes", deoarece aşa ceva nu există. În schimb, Matricea de decizie afişată aici ilustrează (de principiu) cum se pun problemele.

Euro defensiv: moneda care finanţează securitatea UE

Lista cu linkuri active din Matrice:

Euribor Rates - Official Daily

Eurostat - International Trade Data

Trading Economics - Romania 10Y Bond

European Commission - IPCEI Projects

Dacă vrem să înţelegem direcţia banilor noştri, trebuie să urmărim unde se ridică barierele şi unde se elimină ele:

1.Dacă vedem reguli tot mai aspre pentru sectoarele mici (transporturile rutiere de mărfuri, procesarea alimentară la scară mică, construcţiile rezidenţiale), înseamnă că aceşti jucători sunt lăsaţi să suporte singuri costurile tranziţiei.

2.Dacă industria de vârf (producţia de semiconductori, hidrogen verde, tehnologie militară aerospaţială) primeşte subvenţii, dar agricultura primeşte concurenţă externă, atunci avem în faţă noua hartă a priorităţilor.

3.Reacţia recomandată investitorilor: În perioade de stres, lichiditatea este mai importantă decât randamentul.

Investitorul prudent trebuie să îşi reducă expunerea pe activele care nu beneficiază de subvenţii directe şi să caute refugiu în titlurile de stat sau în acţiuni ale companiilor integrate în noile coridoare logistice şi de energie ale Europei.

Notă de rigoare

Acest articol are scop informativ şi analitic. Nu reprezintă consultanţă de investiţii şi nu înlocuieşte o evaluare profesională adaptată profilului de risc al fiecărui cititor.

Opinia Cititorului

