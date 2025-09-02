Eurostat: Inflaţia în zona euro a crescut la 2,1% în luna august

Rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut uşor în luna august, ajungând imediat deasupra nivelului ţintă avut în vedere de Banca Centrală Europeană, informează Agerpres.

Potrivit unei estimări preliminare publicate marţi de Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 2,1% în luna august 2025, de la un nivel de 2% în iulie.

Datele Eurostat arată că inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a rămas neschimbată la 2,3%. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.

Revenirea pe creştere a inflaţiei în zona euro se explică în principal prin preţurile la alimente, care au crescut cu 3,2% în ritm anual, urmate de tarifele la servicii, care s-au majorat cu 3,1%. În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 1,9% în luna august, după ce în iulie au fost mai mici cu 2,4%.

Estimarea publicată marţi de Eurostat este una preliminară, urmând ca o estimare revizuită, care să includă şi datele privind inflaţia în Uniunea Europeană, să fie dată publicităţii în data de 17 septembrie.

În luna iulie, România a fost, din nou, ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE, cu un avans anual al preţurilor de 6,6%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

Inflaţia va forma o 'cocoaşă' în septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%, a declarat recent guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, în cadrul unei conferinţe de presă.