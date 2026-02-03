Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Eurostat: Utilizarea serviciilor cloud plătite de către firmele româneşti, semnificativ sub media europeană

C.A.
Miscellanea / 3 februarie, 15:46

Eurostat: Utilizarea serviciilor cloud plătite de către firmele româneşti, semnificativ sub media europeană

Datele publicate marţi de Eurostat arată că mai mult de jumătate (52,7%) din firmele din Uniunea Europeană au folosit în 2025 servicii cloud computing plătite, reprezentând o creştere de 7,4% faţă de 2023, transmite Agerpres. Aceste servicii online sunt utilizate frecvent pentru accesarea de software, putere de calcul şi capacităţi de stocare.

Finlanda (79,2%), Italia (75,6%) şi Malta (74,9%) conduc clasamentul privind ponderile firmelor care au utilizat servicii cloud plătite, în timp ce ţara noastră (24,9%), Grecia (24,3%) şi Bulgaria (17,8%) se află la coada clasamentului, conform datelor Eurostat.

Între 2023 şi 2025, utilizarea serviciilor de cloud computing plătite a crescut în majoritatea ţărilor membre UE, cele mai mari progrese fiind înregistrate în Lituania (19,7%), Italia (14,2%) şi Franţa (13,7%).

În 2025, majoritatea firmelor au folosit aceste servicii pentru e-mail (85,2%), software de birou (71,7%) şi stocarea fişierelor (71,5%). Alte aplicaţii frecvente includ software-ul de securitate (65,5%), programele financiare sau contabile (58,2%) şi găzduirea bazelor de date (45,5%), transmite sursa citată.

