Evolution România îşi extinde echipa şi devine unul dintre principalii angajatori pentru tineri în Capitală

A.B.
Companii / 12 noiembrie, 15:40

Corteva Agriscience transmite că subsidiara sa locală, Evolution România, parte a grupului global Evolution, continuă procesul accelerat de creştere şi consolidare pe piaţa muncii, potrivit unui comunicat al companiei.

În al treilea trimestru al anului, echipa locală s-a extins cu 200%, ajungând la peste 800 de angajaţi, iar până la finalul anului compania estimează atingerea pragului de 1.000. Evolution România este deja unul dintre cei mai importanţi angajatori pentru tinerii aflaţi la început de carieră în Bucureşti.

„Sunt extrem de mândru de echipa pe care o construim şi de energia pe care fiecare nou coleg o aduce. Creşterea accelerată confirmă faptul că modelul local funcţionează şi că am reuşit să oferim un loc de muncă stabil, sigur şi totodată flexibil”, se arată în declaraţia echipei de management.

În 2025, compania s-a clasat pe locul al doilea la categoria Entertainment în clasamentul „Top cei mai apreciaţi angajatori” realizat de platforma UndeLucram.ro - o confirmare a reputaţiei sale pe piaţa muncii.

Pentru a susţine ritmul de recrutare, Evolution România a dezvoltat o academie internă de training, unde zeci de angajaţi sunt instruiţi lunar pentru roluri precum Game Presenter şi Shuffler. Programul include sesiuni de training plătite şi zile de shadowing, disponibile în mai multe intervale orare, pentru a se adapta programului fiecărui angajat.

Modelul de lucru promovat de companie pune accent pe flexibilitate controlată, permiţând adaptarea turelor (dimineaţă, după-amiază sau noapte) şi posibilitatea de a opta pentru normă întreagă sau parţială (4 sau 6 ore).

Pachetul de beneficii include salariu fix lunar, asigurare medicală privată, tichete de masă, bonusuri de performanţă, discounturi la fitness, training plătit şi uniforme, într-un mediu definit de siguranţă şi stabilitate.

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

