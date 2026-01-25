Exerciţii militare în Cuba, din cauza tensiunilor cu SUA

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a condus sâmbătă o serie de exerciţii militare, însoţit de înalţi oficiali militari, într-o nouă zi dedicată activităţilor de apărare a ţării, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, potrivit EFE.

„Acestea (exerciţii militare) capătă o importanţă semnificativă în acest moment (...) având în vedere ofensiva hegemonică desfăşurată de guvernul Statelor Unite”, a afirmat Diaz-Canel, referindu-se la atacul Washingtonului asupra Caracasului din 3 ianuarie, care a dus la înlăturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, conform sursei citate.

La Havana, liderul cubanez a participat la un exerciţiu demonstrativ tactic al unei unităţi de tancuri, apoi a luat parte la antrenamente de tragere şi alte exerciţii de luptă cu studenţi şi a vizitat totodată o unitate de apărare aeriană, a relatat EFE.

Săptămâna trecută, Consiliul Naţional de Apărare (CDN) a aprobat „planurile şi măsurile” pentru a inaugura o „stare de război”, deşi presa de stat nu a oferit detalii, a mai informat sursa menţionată.