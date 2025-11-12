Eximprod inaugurează parcul eolian Cudalbi 2, cu o capacitate de 38,4 MW, în judeţul Galaţi

Grupul Eximprod a inaugurat oficial Centrala Electrică Eoliană Cudalbi 2, cu o capacitate instalată de 38,4 MW, una dintre cele mai moderne investiţii în energie regenerabilă din sud-estul României, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Proiectul, dezvoltat prin compania Smart Power Generation Alfa SRL, este alcătuit din 7 turbine ENERCON E-160 EP5 E2, cu o înălţime de 120 de metri şi un rotor de 160 de metri, capabile să producă peste 106.000 MWh anual - suficient pentru alimentarea a peste 40.000 de gospodării.

Valoarea totală a investiţiei este de 75 milioane de euro, finanţarea fiind realizată printr-un mix de capital propriu şi credit bancar acordat de Banca Transilvania. Proiectul beneficiază şi de 9,6 milioane de euro prin PNRR, fiind primul parc eolian finanţat din fondurile europene de redresare care a fost finalizat conform cerinţelor de contract.

„Proiectul CEE 38,4 MW Cudalbi 2 este dovada capacităţii echipelor româneşti de a livra infrastructură energetică complexă, la standarde internaţionale. Este o investiţie în viitorul energetic al României, construită cu pasiune, inovaţie şi responsabilitate”, a declarat Gheorghe Manole, cofondator al Eximprod Grup.

Construcţia parcului, de la emiterea ordinului de începere până la primul megawatt injectat în reţea, a fost finalizată în 12 luni, cu sprijinul companiilor Lemacons Galaţi, Electromontaj Carpaţi Sibiu şi Prelchim Râmnicu Vâlcea. Parcul este conectat la Sistemul Energetic Naţional printr-o staţie de transformare de 33/110 kV şi o linie electrică aeriană de 9 km.

Proiectul Cudalbi 2 reprezintă prima etapă a unui complex hibrid, care va include o centrală fotovoltaică de 38 MW şi un sistem de stocare a energiei de 36 MW/36 MWh, devenind un exemplu de integrare între producţia eoliană, solară şi capacitatea de stocare - esenţială pentru flexibilitatea reţelei naţionale.

„Prin acest proiect, contribuim concret la obiectivele României privind decarbonizarea şi la creşterea ponderii energiei curate în mixul naţional. CEE 38,4 MW Cudalbi 2 este încă un pas dintr-o serie de investiţii pe care Eximprod le pregăteşte în domeniul eolian, solar şi stocare”, a adăugat Gheorghe Manole.

Evenimentul de inaugurare a marcat şi 20 de ani de activitate în energia regenerabilă pentru Eximprod, companie care a obţinut prima licenţă de producere a energiei eoliene.