Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Exportatorii europeni de vin şi spirtoase estimează înregistrarea unor pierderi uriaşe

George Marinescu
Ziarul BURSA #Companii / 25 august

Exportatorii europeni de vin şi spirtoase estimează înregistrarea unor pierderi uriaşe

English Version

Producătorii europeni de alcool, afectaţi de tariful vamal de 15% impus de Donald Trump Estimarea pierderilor numai pentru exportatorii din Italia se ridică la 2 miliarde euro pe an

Comisia Europeană a anunţat că tariful vamale de 15% impus de SUA va trebui plătit şi de producătorii de vinuri şi băuturi spirtoase europene, fapt ce va avea efecte negative asupra acestora, dar şi a fermierilor de pe bătrânul continent, se arată într-un articol publicat vineri de site-ul Eractiv. Oficialii europeni de la Bruxelles nu au reuşit să obţină o derogare pentru aceste produse emblematice, deşi negocierile continuă şi există încă speranţa unui compromis. Franţa, Italia şi alte state membre au reacţionat prompt, subliniind că pierderile pot fi considerabile, cu impact direct asupra mii de producători şi asupra competitivităţii internaţionale a acestor branduri tradiţionale. De exemplu, pentru exporturile de vin din Italia către SUA (ţară unde ajunge un sfert din vinurile exportate din Italia la nivel global), pierderile pe care le vor înregistra producătorii în urma noului tarif vamal sunt estimate să depăşească două miliarde euro anual, cifră ce ar putea afecta întreaga structură agricolă şi economică a regiunii.

Sectorul este vital pentru Europa: în anul 2024, exporturile de vin şi spirtoase către SUA au depăşit 9 miliarde euro, dintre care aproape 5 miliarde euro doar pentru vin, piaţa americană fiind de departe cea mai importantă pentru producătorii europeni. Reacţiile oficiale nu au întârziat. Comisarul european pentru Comerţ, Maros Sefcovic, susţine că nu este exclusă o posibilă ajustare a acestui tarif, mai ales că negocierile dintre oficialii europeni şi americani nu s-au încheiat şi că există modalităţi prin care presiunea asupra acestor sectoare poate fi redusă.

Totuşi, prudenţa şi lipsa unor garanţii ferme îi lasă pe exportatori într-o stare de incertitudine. Organizaţiile de profil, precum Federaţia franceză a exportatorilor de vin şi spirituoase sau SpiritsEUROPE, au transmis un mesaj de dezamăgire şi au acuzat Bruxelles-ul de o „ocazie ratată” pentru demonstrarea unui angajament real pentru un comerţ echitabil.

Contextul devine şi mai complex în lumina concesiilor pe care Uniunea Europeană le-a acordat deja. Declaraţia comună prevede acces preferenţial pentru o gamă largă de produse agricole şi marine americane, dar exclude în mod clar sectoarele europene sensibile, precum carnea de pasăre, vită, zahărul şi etanolul. Chiar şi aşa, vocile critice, precum think tank-ul Farm Europe, avertizează că oficialii europeni de la Bruxelles nu au reuşit să apere în mod eficient interesele agricole şi că, dacă acesta este punctul de plecare al negocierilor viitoare, agricultura europeană riscă să piardă teren în raport cu partenerii săi globali.

Nici industria europeană de apărare nu a scăpat de incertitudini, potrivit sursei citate. Deşi cadrul comun plafonează tarifele americane la 15% pentru o serie de produse europene şi include scutiri pentru avioane şi piese de schimb, sectorul apărării rămâne expus. Oficialii de la Bruxelles au confirmat că echipamentele de apărare europene nu vor beneficia de scutiri, în timp ce Washingtonul urmăreşte în paralel consolidarea vânzărilor sale de armament şi sisteme de înaltă tehnologie pe piaţa europeană. Preşedintele Donald Trump a subliniat deja că Uniunea se angajează să crească semnificativ achiziţiile de echipamente militare americane, însă lipsa detaliilor şi a competenţei Comisiei Europene în această zonă, aflată strict în sfera naţională, amplifică neliniştea şi alimentează suspiciunile.

Dincolo de cifre şi declaraţii, miza este una strategică: relaţiile comerciale transatlantice se află la o răscruce. Europa riscă să piardă influenţă şi competitivitate într-un moment în care piaţa globală devine din ce în ce mai agresivă, iar partenerii tradiţionali îşi apără tot mai dur interesele. Vinul, spirituoasele şi echipamentele de apărare sunt doar vârful aisbergului într-un conflict economic ce pune sub semnul întrebării echilibrul comercial dintre cele două maluri ale Atlanticului. În lipsa unor soluţii rapide şi concrete, exportatorii europeni ar putea resimţi nu doar pierderi financiare majore, ci şi un recul strategic în faţa concurenţei internaţionale, într-o perioadă în care fiecare punct procentual de piaţă contează.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb