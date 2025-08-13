EY: Companiile adoptă rapid inteligenţa artificială, dar guvernanţa rămâne în urmă

Aproape trei sferturi dintre companii (72%) au integrat şi implementat la scară largă inteligenţa artificială în iniţiative desfăşurate la nivelul întregii organizaţii, însă doar o treime dispun de protocoale adecvate pentru a respecta toate principiile utilizării responsabile, potrivit studiului „Responsible AI Pulse” publicat de EY.

Analiza, realizată în martie-aprilie 2025 pe baza răspunsurilor a 975 de lideri executivi din 21 de ţări, arată că există un decalaj semnificativ între încrederea conducerilor şi nivelul real al măsurilor de guvernanţă. În plus, diferenţa de percepţie faţă de consumatori este importantă: aceştia din urmă sunt, în medie, de peste două ori mai preocupaţi decât executivii în privinţa respectării principiilor de utilizare a inteligenţei artificiale.

Directorii generali (CEO) manifestă un grad mai ridicat de prudenţă decât ceilalţi membri ai conducerilor, dar chiar şi în acest caz nivelul de preocupare (38%) rămâne sub cel al consumatorilor (53%). Doar 18% dintre CEO afirmă că organizaţia lor are măsuri solide pentru asigurarea echităţii şi imparţialităţii în AI, comparativ cu media de 33% la nivelul tuturor executivilor.

EY subliniază că guvernanţa nu ţine pasul cu inovaţia: jumătate dintre lideri recunosc dificultatea de a crea sisteme de control pentru actualele tehnologii şi admit că acestea nu sunt pregătite pentru următoarea generaţie de soluţii AI. În acelaşi timp, intenţiile de adoptare depăşesc gradul de conştientizare a riscurilor - de exemplu, 88% dintre companii utilizează deja date sintetice, însă doar 55% cunosc riscurile asociate.

„Îngrijorările consumatorilor legate de responsabilitatea în utilizarea inteligenţei artificiale afectează încrederea în brand. Conducătorii executivi trebuie să atenueze riscurile prin strategii clare şi transparenţă în utilizarea acestei tehnologii”, a declarat Raj Sharma, EY Global Managing Partner - Growth and Innovation.