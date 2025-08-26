Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EY: Impozitarea profitului riscă să descurajeze investiţiile străine şi să creeze distorsiuni concurenţiale

A.B.
Miscellanea / 26 august, 11:12

EY: Impozitarea profitului riscă să descurajeze investiţiile străine şi să creeze distorsiuni concurenţiale

Noile propuneri fiscale privind limitarea deductibilităţii serviciilor intra-grup ar putea afecta competitivitatea României şi ar genera „efecte colaterale majore negative”, avertizează Alex Milcev, Partener EY România şi liderul departamentului Asistenţă fiscală şi juridică. Analiza sa subliniază riscuri precum discriminarea unor companii, distorsionarea concurenţei şi descurajarea investiţiilor străine.

„Limitarea deductibilităţii acestor costuri înseamnă, practic, o cotă de impozitare mai ridicată pentru firme cu capital străin decât pentru competitorii lor locali. Am putea spune chiar că ne vom trezi în faţa unei discriminări fiscale”, arată Milcev.

Potrivit acestuia, măsura ar lovi direct în sectorul de servicii, care reprezintă o parte semnificativă a economiei româneşti, şi ar genera o serie de consecinţe nedorite: costuri de funcţionare mai mari pentru companiile internaţionale, riscul de dublă impunere, conflicte cu legislaţia europeană şi tratatele bilaterale privind protecţia investiţiilor, dar şi posibile litigii interne. „În spatele facturilor de consultanţă sau dobânzi plătite în afara ţării stau costuri reale - personal, infrastructură IT, finanţare mai ieftină datorită ratingurilor internaţionale mai bune. Prin schimbarea bruscă a regulilor, România riscă să lovească exact în avantajele de scalabilitate şi eficienţă care fac atractive investiţiile străine”, explică reprezentantul EY.

Milcev atrage atenţia şi asupra faptului că autorităţile au invocat modele din SUA şi Polonia, însă aplicarea românească diferă fundamental: „România pare că a preluat doar "titlul' şi a transformat o măsură tehnică într-un instrument rigid şi potenţial păgubos pe termen lung.”

În opinia sa, soluţiile ar trebui să fie aliniate la bunele practici internaţionale şi să includă praguri clare de aplicabilitate, excepţii bine definite şi consultarea reală a mediului de afaceri. „Reforma fiscală nu poate fi redusă la o simplă ecuaţie de colectare mai mare a taxelor. Este nevoie de echilibru între interesele statului şi sustenabilitatea mediului de afaceri. Dacă noile reguli vor fi aplicate fără discernământ, România riscă să-şi sacrifice competitivitatea şi să trimită un semnal periculos investitorilor străini”, avertizează Milcev.

