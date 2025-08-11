F64 lansează marketplace propriu şi mizează pe afaceri de 45 milioane euro în 3 ani

F64, liderul pieţei de echipamente foto-video din România, îşi extinde parteneriatul cu platforma VTEX şi anunţă lansarea propriului marketplace, vizând o cifră de afaceri totală de 45 milioane euro în următorii trei ani, potrivit unui comunicat al companiei.

Compania a înregistrat în 2024 o creştere de 7% a vânzărilor online faţă de anul anterior şi o majorare de 7,9% a numărului de comenzi, până la 121.000. Migrarea pe platforma VTEX, realizată în urmă cu peste cinci ani, a permis extinderea portofoliului de produse cu peste 20%, optimizarea proceselor logistice şi reducerea timpilor de livrare.

„Am hotărât să extindem parteneriatul cu VTEX şi am semnat o nouă colaborare pe cinci ani, datorită suportului şi consultanţei primite, care ne-au ajutat să construim cea mai bună arhitectură posibilă a site-ului. Ne aşteptăm ca după aceste noi modificări rezultatele să fie şi mai bune decât cele de acum”, a declarat Claudia Tudor, Deputy General Manager F64.

Potrivit companiei, strategia digitală integrată a dus la creşterea traficului web cu peste 37% în ultimii trei ani, în special pe segmentul mobil, şi la îmbunătăţirea ratei de conversie.