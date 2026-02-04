Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
FC Barcelona propune Camp Nou ca gazdă a finalei Ligii Campionilor 2028-2029

O.D.
Sport / 4 februarie, 12:55

FC Barcelona propune Camp Nou ca gazdă a finalei Ligii Campionilor 2028-2029

Lucrările de renovare începute în 2023 la Camp Nou ar trebui să se încheie în cursul anului 2027, iar FC Barcelona a demarat deja demersurile administrative pentru ca stadionul său să găzduiască finala Ligii Campionilor în 2029.

Pentru prima dată în 30 de ani, Camp Nou ar putea găzdui o finală a Ligii Campionilor. Ultima dată când stadionul echipei FC Barcelona a fost scena unei finale a C1 a fost în 1999, între Manchester United şi Bayern Munchen. Red Devils au câştigat cu 2-1. Marţi, FC Barcelona a publicat un comunicat în care anunţă intenţia sa de a depune candidatura pentru ca finala ediţiei 2028-2029 să fie organizată în stadionul său, ale cărui lucrări de renovare - începute în 2023 - ar trebui să se încheie în cursul anului 2027.

„FC Barcelona îşi exprimă în mod oficial intenţia de a participa, împreună cu Consiliul Municipal al Barcelonei şi Guvernul Cataloniei, la procedura iniţială de candidatură pentru găzduirea finalei Ligii Campionilor 2029, propunând oraşul Barcelona ca potenţial oraş gazdă şi Spotify Camp Nou ca teren propus, sub rezerva certificării şi aprobării corespunzătoare din partea UEFA şi cu sprijinul Federaţiei Regale Spaniole de Fotbal (RFEF). »

„Această demers se înscrie într-o fază preliminară de analiză şi evaluare”, se precizează în comunicat. Clubul şi instituţiile implicate au depus documentele iniţiale necesare pentru a avansa procedura şi a permite UEFA să evalueze relevanţa candidaturii, în conformitate cu protocoalele stabilite. Depunerea oficială a candidaturii finale şi transmiterea dosarului complet, incluzând toată documentaţia necesară pentru a fi considerat ţară gazdă a finalei, sunt prevăzute pentru începutul lunii iunie 2026.

