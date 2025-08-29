FCSB a învins Aberdeen cu 3-0 şi s-a calificat în faza principală a Ligii Europa

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea scoţiană Aberdeen, în returul play-off-ului din Liga Europa, calificându-se în grupa unică a competiţiei.

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, se bucură pentru a doua calificare consecutivă a roş-albaştrilor în grupa Ligii Europa şi spune că ar fi plăcut să îl aibă ca adversar pe Jose Mourinho.

„Este un sentiment foarte plăcut. Este a doua oară la rând când ne calificăm, iar acest rezultat este unul imens pentru noi. Este foarte important atât pentru jucători, cât şi pentru suporteri, iar astăzi cred că toată lumea - de pe teren şi din tribune - merită să se bucure pentru ceea ce am reuşit.

Toţi vorbim doar despre Liga Campionilor. Se spune cât de importantă este calificarea, dar prea puţin se discută despre cât de greu este, de fapt, să ajungi acolo. Cred că toţi fanii din România ar trebui să fie mândri de această performanţă, pentru că este extraordinară pentru fotbalul românesc, aşa cum este şi calificarea Universităţii Craiova. Astfel de momente arată că fotbalul nostru creşte.

Nu ne-a fost deloc uşor. A fost o perioadă dificilă şi pentru că nu am avut rezultate în ultima vreme. Astăzi însă, jucătorii s-au simţit mai liberi, iar cei mari şi-au arătat calitatea. Echipele mari demonstrează că sunt cu adevărat mari în momentele grele. Pentru aceşti băieţi calificarea este o reuşită uriaşă şi au dat totul pe teren.

Mâine ne vom simţi şi mai bine atunci când vom urmări tragerea la sorţi. Experienţa de anul trecut a contat mult, dar la fel de important va fi şi parcursul de acum. De acum ne concentrăm pe campionat şi, mai ales, pe meciul cu CFR Cluj. Ştim că va fi greu să ne concentrăm imediat pe acel joc, dar obiectivul nostru este clar: vrem să câştigăm campionatul şi trebuie să începem să adunăm puncte. Mâine ne vom distra urmărind tragerea la sorţi. Aş vrea să jucăm cu echipa lui Mourinho. De ce nu?”, a declarat Elias Charalambous