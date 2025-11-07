English Version

Un nou studiu internaţional arată că femeile pot preveni şi trata mai eficient bolile coronariene prin exerciţii fizice, comparativ cu bărbaţii, chiar şi atunci când durata activităţii este semnificativ mai mică. Cercetarea, publicată recent online în prestigiosul jurnal ştiinţific Nature Cardiovascular Research şi transmisă de agenţia Xinhua, aduce o perspectivă nouă asupra modului în care sexul influenţează răspunsul organismului la activitatea fizică.

Studiul, coordonat de profesorul Wang Yan şi cercetătorul asociat Chen Jiajin, de la Spitalul pentru Boli Cardiovasculare al Universităţii din Xiamen şi Spitalul pentru Boli Toracice afiliat Universităţii Jiao Tong din Shanghai, a analizat datele a peste 85.000 de participanţi monitorizaţi prin dispozitive portabile.

Rezultatele au fost clare: Femeile au nevoie de 250 de minute de exerciţii fizice pe săptămână pentru a-şi reduce riscul de boli coronariene cu 30%; Bărbaţii trebuie să efectueze aproximativ 530 de minute de exerciţii pentru a obţine aceleaşi beneficii cardiovasculare. „Exerciţiile fizice sunt benefice pentru toată lumea, dar efectele lor par a fi semnificativ mai pronunţate la femei în ceea ce priveşte protecţia inimii”, notează autorii studiului.

Analiza a mers şi mai departe, arătând că femeile diagnosticate deja cu boli coronariene pot obţine o reducere semnificativă a riscului de deces printr-o activitate fizică minimă.

Astfel: 51 de minute de exerciţii pe săptămână sunt suficiente pentru ca femeile să îşi reducă riscul de deces cu 30%; Bărbaţii, în schimb, au nevoie de cel puţin 85 de minute pentru acelaşi efect protector. Această constatare sugerează că organismul feminin răspunde mai eficient la activitatea fizică, posibil datorită diferenţelor hormonale, metabolice şi de compoziţie corporală.

Bolile coronariene rămân una dintre principalele cauze de deces la nivel global, afectând anual milioane de persoane. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), activitatea fizică regulată este una dintre cele mai eficiente metode de prevenţie. OMS recomandă adulţilor să practice: cel puţin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână sau 75 de minute de activitate intensă,

ori o combinaţie echivalentă a celor două. Noile rezultate sugerează însă că recomandările „universale” ar trebui adaptate în funcţie de sex, pentru o mai mare eficienţă în prevenirea şi tratamentul bolilor cardiovasculare.

Cercetătorii subliniază că aceste descoperiri pot contribui la elaborarea unor programe de exerciţii fizice personalizate, ţinând cont de diferenţele fiziologice dintre femei şi bărbaţi. „Rezultatele noastre arată că femeile nu doar că beneficiază de protecţie cardiovasculară la un nivel superior, dar şi că pot obţine aceste efecte într-un timp mult mai scurt”, se arată în concluziile studiului.

Prin urmare, mişcarea regulată - fie ea mers alert, înot, ciclism sau dans - ar trebui să devină o parte integrantă din rutina zilnică a femeilor, nu doar pentru menţinerea siluetei, ci mai ales pentru sănătatea inimii.