Fermierii români adoptă soluţii biologice pentru o productivitate mai mare şi o cultură de cartofi mai rezilientă

Corteva Agriscience transmite că tot mai mulţi fermieri din România adoptă soluţii biologice pentru a creşte eficienţa utilizării nutrienţilor şi rezilienţa culturilor, pe fondul schimbărilor climatice şi al creşterii costurilor agricole, potrivit unui comunicat al companiei.

Un exemplu este Bartok Istvan, managerul fermei Agrorange SRL din Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, care a integrat în programul său de producţie două produse biologice inovatoare - Utrisha N şi Harbest®, parte din portofoliul Corteva Agriscience, companie internaţională de ştiinţă şi tehnologie agricolă.

Ferma Agrorange administrează aproximativ 230 de hectare de teren arabil, dintre care 80-90 de hectare sunt dedicate anual culturilor de cartof pentru consum industrial şi alimentar. Deschis la inovaţie, Bartok a introdus produsul Utrisha N pentru a creşte eficienţa culturii, iar rezultatele nu au întârziat să apară. „Am folosit Utrisha N la cultura de cartof. Ca efect, conţinutul de substanţă uscată a depăşit 21% faţă de anii anteriori, ceea ce reprezintă un mare avantaj pentru procesatorii care produc chipsuri”, a declarat fermierul.

Dezvoltat pe baza bacteriei naturale Methylobacterium symbioticum, Utrisha N furnizează culturilor o sursă sustenabilă de azot pe toată durata sezonului de vegetaţie. Produsul transformă azotul atmosferic într-o formă asimilabilă de către plante, îmbunătăţind astfel eficienţa fertilizării şi reducând pierderile prin levigare şi emisiile de gaze cu efect de seră. Aplicarea sa foliară permite integrarea uşoară în practicile agricole existente, oferind culturilor o vitalitate crescută şi producţii ridicate, chiar şi în condiţii de stres climatic.

Pentru a completa această abordare, ferma a introdus şi Harbest®, o soluţie foliară care optimizează absorbţia de azot şi calciu, contribuind la o dezvoltare echilibrată a culturilor. „Cred că nivelul crescut de substanţă uscată din probele noastre de cartofi s-a datorat şi aplicării Harbest®. Conţine calciu şi a contribuit mult la calitatea tuberculilor”, a explicat Bartok. Harbest® stimulează absorbţia rapidă a nutrienţilor, îmbunătăţeşte metabolismul natural al plantei şi favorizează formarea unor tuberculi uniformi, de calitate superioară, destinaţi procesării industriale.

Sezonul agricol 2025 a adus condiţii climatice extreme în Covasna - ploi abundente de peste 130 mm în câteva zile, urmate de nopţi reci şi perioade de secetă intensă. Aceste fluctuaţii au favorizat apariţia bolilor precum Alternaria şi Stolbur, care afectează grav randamentele. În ciuda acestor dificultăţi, culturile irigate de cartofi tratate cu Utrisha N şi Harbest® au înregistrat producţii de până la 42 de tone pe hectar, în timp ce fermele neirigate din zonă au obţinut doar 10-15 tone. „Acolo unde am putut iriga şi gestiona corect cultura, rezultatele au fost excelente”, a confirmat fermierul.

Experienţa acestuia reflectă o tendinţă tot mai vizibilă în agricultura românească - integrarea produselor biologice în strategiile moderne de fertilizare. Aceste soluţii contribuie nu doar la stabilizarea producţiilor în condiţii climatice imprevizibile, ci şi la atingerea obiectivelor de sustenabilitate şi protecţie a mediului.

Prin utilizarea combinată a Utrisha N şi Harbest®, Bartok Istvan demonstrează că biotehnologiile agricole pot oferi rezultate tangibile, cu randamente mai mari şi o calitate superioară a recoltelor, deschizând drumul către o agricultură românească mai eficientă, mai sustenabilă şi mai rezilientă.