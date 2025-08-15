FICSIMM avertizează: Abrogarea eşalonării simplificate poate bloca mii de IMM-uri

Federaţia pentru Inovare şi Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) avertizează că eliminarea mecanismului de „eşalonare la plată, în formă simplificată” - prevăzută în proiectul legislativ aflat în dezbatere publică - riscă să lase mii de întreprinderi mici şi mijlocii fără o sursă esenţială de lichiditate, într-un context în care finanţarea bancară este mai scumpă şi mai greu accesibilă, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

„Abrogarea eşalonării simplificate, fără o soluţie echivalentă, rupe o punte vitală de lichiditate pentru IMM-uri exact când finanţarea bancară e mai scumpă şi mai greu accesibilă. Putem limita abuzul prin criterii clare, dar trebuie să păstrăm uzul legitim”, a declarat Mirabela Miron, preşedinta FICSIMM.

Potrivit federaţiei, mecanismul permitea companiilor să achite datoriile fiscale în tranşe, pe 6-12 luni, cu dobânzi legale, fără penalităţi şi fără risc de executări silite, fiind un instrument contraciclic util mai ales în perioadele cu întârzieri la decontările proiectelor europene.

„În proiectele finanţate din fonduri europene, decalajele de plată sunt reale. Eşalonarea simplificată a fost supapa care a ţinut companiile şi proiectele în grafic. Fără ea, riscul de blocaj şi dezangajare creşte”, a subliniat Loredana Mihăilă, vicepreşedinta FICSIMM.

Organizaţia propune menţinerea mecanismului cu filtre anti-abuz sau, în lipsa acestuia, introducerea rapidă a unui sistem alternativ, 100% online, cu aprobare în maximum 10 zile, precum şi crearea unui grup de lucru cu Ministerul Finanţelor, ANAF şi autorităţile de management pentru testarea soluţiilor.