Filip & Company a asistat consorţiul de bănci care a intermediat a doua emisiune de obligaţiuni Romgaz

Casa de avocatură Filip & Company a asistat consorţiul de bănci format din BT Capital Partners S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG şi UniCredit Bank GmbH, în cadrul tranzacţiei prin care Romgaz a derulat a doua emisiune de obligaţiuni din cadrul Programului Euro Medium Term Notes (EMTN), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Emisiunea are o valoare totală de 500 milioane de euro, o maturitate de şase ani şi un cupon anual de 4,625%, urmând să ajungă la scadenţă pe 4 noiembrie 2031. Procesul de subscriere s-a desfăşurat la 28 octombrie 2025, iar interesul investitorilor instituţionali a fost ridicat - emisiunea fiind suprasubscrisă de aproximativ opt ori.

Operaţiunea confirmă încrederea investitorilor în strategia de dezvoltare a Romgaz, inclusiv în proiectul Neptun Deep, unul dintre cele mai importante proiecte energetice din regiune.

„Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm consorţiul de bănci într-o nouă tranzacţie de referinţă pe piaţa de capital, care confirmă maturizarea şi atractivitatea emitenţilor români în faţa investitorilor internaţionali. Această emisiune demonstrează consistenţa şi soliditatea strategiei financiare a Romgaz şi reprezintă un pas important în dezvoltarea pieţei locale de capital”, a declarat Olga Niţă, partener Filip & Company.

Echipa Filip & Company care a asistat consorţiul a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) şi Olga Niţă (partener), alături de Roxana Diaconu (senior associate).

În ultimii ani, Filip & Company a participat la numeroase tranzacţii majore pe piaţa de capital, inclusiv oferte de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi la toate emisiunile externe de obligaţiuni ale statului român. Firma este clasată pe primul loc în directoarele internaţionale Chambers and Partners, Legal 500 şi IFLR, iar Alexandru Bîrsan figurează în categoria „Hall of Fame” pentru practica de pieţe de capital, conform Legal 500.