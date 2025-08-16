Fitch menţine ratingul ţării noastre la BBB-, dar avertizează asupra deficitului record şi a riscurilor politice

Agenţia Fitch a confirmat ratingul de credit pe termen lung în valută străină al ţării noastre la „BBB-”, ultima treaptă recomandată investiţiilor, şi a menţinut perspectiva „negativă”, conform raportului publicat în această noapte.

Decizia reflectă avantajele apartenenţei la Uniunea Europeană şi fluxurile de capital aferente, dar şi vulnerabilităţi majore precum deficitele gemene persistente, datoria publică în creştere rapidă şi inflaţia ridicată.

Fitch avertizează că deteriorarea finanţelor publice - cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024 - şi creşterea accelerată a datoriei reprezintă riscuri majore. În ciuda pachetului ambiţios de consolidare fiscală adoptat în iulie de preşedintele Nicuşor Dan şi coaliţia pro-occidentală, agenţia estimează o reducere lentă a deficitului: 7,4% din PIB în 2025, 6,3% în 2026 şi 5,9% în 2027.

Raportul subliniază şi riscurile politice: costul socio-economic al ajustării fiscale, tensiunile din cadrul coaliţiei guvernamentale, sprijinul pentru partidele populiste de extremă dreapta şi incertitudinile legate de rotativa premierului în 2027 între PNL şi PSD.

Creşterea economică este prognozată la doar 0,7% în 2025, similar cu 2024, cu o revenire modestă spre 1,2% în 2026-2027. Inflaţia este estimată la o medie de 6,5% în perioada 2024-2026, peste dublul mediei categoriei BBB, fiind alimentată de majorarea TVA din august 2025.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că decizia Fitch „reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României - atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală faţă de partenerii externi, cât şi pentru asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice”.

Principalele avertismente transmise de Fitch:

* Deficit bugetar foarte ridicat şi creşterea rapidă a datoriei publice - 9,3% din PIB în 2024, estimat la 7,4% în 2025, 6,3% în 2026, 5,9% în 2027.

* Riscuri mari pentru consolidarea fiscală - generate de creşterea economică slabă, dificultăţi de implementare, „obosirea fiscală” şi polarizarea politică.

* Creşterea datoriei publice - estimată la 63,4% din PIB în 2027 şi posibil aproape 70% în 2029.

* Creştere economică foarte slabă - sub 1% în 2024-2025, revenire spre 1,2% în 2026-2027.

* Inflaţie persistentă peste ţintă - medie de 6,5% în 2024-2026, cu impact suplimentar din creşterea TVA.

* Deficit de cont curent foarte ridicat - 8,4% din PIB în 2024, reducere lentă spre sub 7% în 2026.

* Creşterea datoriei externe nete - de la 22% din PIB în 2024 la 26% în 2027.

* Vulnerabilitate la schimbări de sentiment pe pieţele financiare - dependenţă ridicată de finanţarea externă.

* Costuri mari de împrumut - dobânzi la lei de 7,2% şi la euro de 4,2% în S1 2025.

* Riscuri în sectorul bancar - legate de expunerea pe titluri de stat şi taxarea suplimentară, deşi capitalizarea rămâne bună.