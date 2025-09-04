Florian Munteanu, acţionar FP: ”Cerem demisia Comitetului fondului pentru că a înşelat încrederea acţionarilor”

Un grup de acţionari ai Fondului Proprietatea solicită demisia membrilor Comitetului Reprezentanţilor FP pentru modul în care au gestionat procesul de selecţie a administratorului emitentului.

Florian Munteanu, vechi investitor al FP, a spus astăzi, într-o conferinţă de presă: ”Cerem demisia membrilor Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea pentru că au înşelat încrederea care le-a fost acordată de către acţionari. Un exemplu şocant este că au declarat public, printr-un comunicat, că recomandă IRE AIFM - acest administrator-suport din Luxemburg - citez: «înainte de încheierea procesului de due diligence şi de negocierea condiţiilor comerciale». Cum poţi, în mod responsabil şi cu o datorie fiduciară faţă de acţionari, să faci o recomandare înainte de a realiza un proces corect de due diligence şi, eventual, un studiu al condiţiilor comerciale? Este ceva extrem de grav”.

În primăvara acestui an, Comitetul Reprezentanţilor FP a anunţat selectarea parteneriatului dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management - sub denumirea ROCA FP - drept candidat preferat pentru administrarea fondului, opţiune criticată încă de la început de unii acţionari, care au reclamat o lipsă de transparenţă, inclusiv în ceea ce priveşte cheltuirea sumei de aproape 5,6 milioane de lei, cât a costat procesul de selecţie.

Istvan Sarkany, un alt acţionar al FP, susţine că IRE AIFM - entitatea din Luxemburg care este prezentată drept administratorul propus pentru fond, ce va fi consiliat de Impetum - ar fi în realitate o ”firmă de apartament” şi că parteneriatul propus de Comitetul Reprezentanţilor nu are capacitatea să administreze un fond de anvergura FP.

”Ce votăm? Votăm propunerea Comitetului Reprezentanţilor despre care nu ştim exact dacă este un administrator, dacă este un consorţiu, nu ştim de fapt cine administrează. Este şi o contradicţie în ceea ce propun. Spun că vor continua distribuţiile dar că vor face şi investiţii. Nu suntem foarte convinşi că aceste două propuneri se pot împăca. Din punctul nostru de vedere, se va alege între cele două variante şi ne este teamă că va fi varianta cu investiţii ilichide. Ni se propune un model de investiţii cu risc foarte ridicat, cu capital blocat. Ne dorim aşa ceva pentru cei 22.000 de acţionari de retail? Avem vreo garanţie că fondul va fi administrat conform mandatului? Noi considerăm că nu avem. Nu suntem doar unul sau doi acţionari care decid ce vor. Noi vrem respect pentru toţi cei 22.000 de acţionari. Oare ni s-a propus un administrator cu experienţă, cu resurse umane pregătite şi cu resurse financiare, capabil să administreze un fond de anvergura Fondului Proprietatea? Noi nu credem asta. Din ce am văzut sunt şi nişte posibile conflicte de interese”, a spus astăzi Istvan Sarkany.

Investitorul a adăugat: ”Ei (n.r. ROCA FP) susţin că avem nevoie de diversificare. Adică, din punctul lor de vedere, activele nu sunt suficient de bune, când de fapt există nişte active fanion. Gândiţi-vă că Aeroportul Bucureşti (n.r. Henri Coandă) este unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa Centrală şi de Est. Am putea să avem un aeroport şi mai mare, iar noi acţionarii am putea fi de acord să contribuim, prin susţinerea unui manager care ar propune aşa ceva. Care ar fi implicaţiile pentru reputaţia României dacă s-ar vota un administrator cu atâtea semne de întrebare. Am găsit pe Google Maps sediul IRE AIFM din Luxemburg. Doriţi ca un consorţiu care este condus de o firmă de apartament, pentru că nu pot să-i zic altfel, să gestioneze resursele strategice ale României?”

Investitorului a punctat că Fondul Proprietatea este un exemplu de succes pentru piaţa noastră de capital, iar acţionarii îşi doresc ca FP să rămână un model de guvernanţă corporativă. ”A fost un fanion al bursei noastre, a fost mulţi ani cea mai importantă companie din BET şi credem că în continuare este un fond foarte important. Decizia din 29 septembrie va marca viitorul următorilor ani. Rezultatul alegerilor poate periclita încrederea care s-a construit în 15 ani în ceea ce priveşte guvernanţa corporativă, transparenţa, comunicarea cu investitorii. Fondul Proprietatea a fost una dintre cele mai transparente companii, a avut cea mai bună comunicare cu investitorii, până la procesul de selecţie care a fost gestionat de Comitetul Reprezentanţilor. Noi nu suntem de acord cu selecţia Comitetului Reprezentanţilor, respingem candidatul, respingem şi strategia pentru că nu ni se pare potrivită în forma în care a fost propusă. Se pot discuta alte strategii care să aducă valoare, fără ca fondul să se desfiinţeze. Şi pentru că nu avem încredere că Comitetul Reprezentanţilor poate să gestioneze o procedură de selecţie care să urmărească interesul tuturor acţionarilor, cerem demiterea membrilor Comitetului Reprezentanţilor. În acest moment, peste 60% dintre acţionari sunt persoane fizice care nu au nicio reprezentare în Comitet. Noi vrem să apărăm moştenirea şi viitorul Fondului Proprietatea care este un brand de ţară. Nu cred că există un fond mai de succes în Europa de Est creat pentru a-i despăgubi pe cei care au avut de suferit în urma unor acţiuni injuste”, a spus Istvan Sarkany.

Luna trecută, un grup de acţionari ai FP din care fac parte Florian Munteanu şi Istvan Sarkany a solicitat un nou proces de selecţie a administratorului fondului, sub condiţia ca administratorul propus să aibă în gestiune active cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea.

Astăzi, Ministerul Finanţelor, care deţine 11,6% din drepturile de vot ale Fondului Proprietatea, a solicitat de asemenea iniţierea unui nou proces de selecţie a administratorului FP cu aceeaşi condiţie menţionată de acţionari, adăugând că procesul trebuie să fie transparent, să nu dureze mai mult de 150 de zile şi să nu coste mai mult de 1,5 milioane lei.

Adunarea acţionarilor Fondului Proprietatea în care se va vota administratorul FP cu un mandat de patru ani va avea loc în data de 29 septembrie.