Florin Barbu, PSD: „Bolojan vorbeşte rar cu membrii cabinetului său”

Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, spune că are o relaţie „destul de bună” cu premierul Ilie Bolojan, dar că acesta nu îşi face timp să comunice cu miniştrii din Guvernul său, potrivit Hotnews.
„Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare şi nu şi-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră, două ore, să stea de vorbă cu miniştrii”, a spus Florin Barbu, conform sursei citate.
Întrebat ce relaţie are cu premierul, Barbu a spus precizat că este „una instituţională, destul de bună” şi a subliniat că „ar trebui o comunicare mai bună”, a relatat Hotnews. De asemenea, ministrul social democrat a spus că stă de vorbă „foarte rar” cu premierul.
Florin Barbu a devenit oficial ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe 15 iunie 2023, odată cu învestirea guvernului condus de Marcel Ciolacu, a amintit sursa menţionată, care a precizat că, ulterior, Barbu a fost reconfirmat în funcţie şi în noul cabinet condus de Ilie Bolojan, primind avizul comisiilor parlamentare în iunie 2025.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. Mai redu subvențiile.
(mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 15:45)
Ca noi plătim subvenții ca sa crească prețul la raft văd.
Redu importurile alimentare înainte sa critici Mercosur.
Adică s-a negociat 25 de ani ca să blocați voi, de parcă depinde o Europa de voi.
Egoism îngust.