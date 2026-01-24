Florin Barbu, PSD: „Bolojan vorbeşte rar cu membrii cabinetului său”

Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, spune că are o relaţie „destul de bună” cu premierul Ilie Bolojan, dar că acesta nu îşi face timp să comunice cu miniştrii din Guvernul său, potrivit Hotnews.

„Cea mai mare greşeală a premierilor din ultimii ani a fost că nu au avut o colaborare şi nu şi-au făcut timp ca o dată pe săptămână, o oră, două ore, să stea de vorbă cu miniştrii”, a spus Florin Barbu, conform sursei citate.

Întrebat ce relaţie are cu premierul, Barbu a spus precizat că este „una instituţională, destul de bună” şi a subliniat că „ar trebui o comunicare mai bună”, a relatat Hotnews. De asemenea, ministrul social democrat a spus că stă de vorbă „foarte rar” cu premierul.

Florin Barbu a devenit oficial ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe 15 iunie 2023, odată cu învestirea guvernului condus de Marcel Ciolacu, a amintit sursa menţionată, care a precizat că, ulterior, Barbu a fost reconfirmat în funcţie şi în noul cabinet condus de Ilie Bolojan, primind avizul comisiilor parlamentare în iunie 2025.