Florin Manole: ”Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM”

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că a fost aprobată joi, în Guvern, modernizarea ANOFM, el arătând că miza acestui proiect este una foarte concretă şi anume să crească şansele reale ale oamenilor de a-şi găsi un loc de muncă, informează news.ro.

”Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM. Pentru mine, miza acestui proiect este una foarte concretă: să creştem şansele reale ale oamenilor de a-şi găsi un loc de muncă. Folosim fondurile europene nu doar ca să modernizăm o instituţie, ci ca să ajungem mai bine la fiecare persoană care are nevoie de sprijin, fie că vorbim despre tineri la început de drum, oameni care vor să se recalifice sau persoane din grupuri vulnerabile”, scrie ministrul Muncii pe Facebook. Florin Manole arată că, ”prin acest proiect, vor să aducă în servicii peste 21.000 de angajatori, să identifice şi să sprijine 275.000 de persoane inactive şi să formeze aproape 2.000 de angajaţi ai sistemului public de ocupare”. ”O ANOFM mai puternică, cu 600 de posturi noi finanţate din fonduri europene, înseamnă servicii mai bune, consiliere mai apropiată de oameni şi, mai ales, mai multă angajabilitate într-o piaţă a muncii care se schimbă rapid”, spune ministrul.