Florin Manole: ”Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM”

S.B.
Politică / 9 aprilie, 18:35

Florin Manole: ”Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM”

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că a fost aprobată joi, în Guvern, modernizarea ANOFM, el arătând că miza acestui proiect este una foarte concretă şi anume să crească şansele reale ale oamenilor de a-şi găsi un loc de muncă, informează news.ro.

Prin acest proiect, vor fi aduse în servicii peste 21.000 de angajatori, şi vor fi sprijinite 275.000 de persoane inactive. Priectul prevede şi formarea a aproape 2.000 de angajaţi ai sistemului public de ocupare.

”Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM. Pentru mine, miza acestui proiect este una foarte concretă: să creştem şansele reale ale oamenilor de a-şi găsi un loc de muncă. Folosim fondurile europene nu doar ca să modernizăm o instituţie, ci ca să ajungem mai bine la fiecare persoană care are nevoie de sprijin, fie că vorbim despre tineri la început de drum, oameni care vor să se recalifice sau persoane din grupuri vulnerabile”, scrie ministrul Muncii pe Facebook. Florin Manole arată că, ”prin acest proiect, vor să aducă în servicii peste 21.000 de angajatori, să identifice şi să sprijine 275.000 de persoane inactive şi să formeze aproape 2.000 de angajaţi ai sistemului public de ocupare”. ”O ANOFM mai puternică, cu 600 de posturi noi finanţate din fonduri europene, înseamnă servicii mai bune, consiliere mai apropiată de oameni şi, mai ales, mai multă angajabilitate într-o piaţă a muncii care se schimbă rapid”, spune ministrul.

Opinia Cititorului ( 6 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 19:24)

    N-am inteles eu bine,sau dumnealui ne spune ca tocmai au fost creati 600 de noi bugetari?

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 09.04.2026, 19:24)

    modernizarea ANOFM

    =

    2.000 de angajaţi la Stat, în plus ! 

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 19:48)

    angajatorii sunt în proporție considerabila deja în servicii. și România pierde anual circa 10.000 agenți economici (închid, falimente, etc). dacă nu se implementează în doi ani chestiunea incerta rezultatul va fi ca se va ajunge ca anul trecut.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.04.2026, 19:59)

    este un proiect de tepuit fonduri ue.

    aia de la somaj nu au angajat niciodata pe nimeni si nimic in afara de munca la canal. 

    in general isi bat joc de someri si de toata lumea, fiind sinecuristi cu acte in regula, amante, fine, dame de companie, ghey, etc pusi acolo de catre sefii de partide, ca si la dgaspc-uri. 

    ministerul municii este cel mai sinecurist minister, doar casa de pensii fiind importanta, restul directiilor si agentiilor fiind doar balast pentru sinecuri si tepe - somajul, insp muncii, asistenta sociala, handicapatii, btt si care o mai fi. 

    sa ajungi angajat in una din astea iti trebuie pila la nivel de sef de partid de judet cel putin.

    5.  Să nu facem mișto
    (mesaj trimis de Neamțul în data de 09.04.2026, 20:24)

    AJOFM sau ANOFM cel central trebuie să aibă un rol foarte important pe termen mediu,cum este Jobcenter în Germania, toată locurile de munca trebuiesc să fie anunțate la această instituție,pe termen mediu șomajul va crește,munca de birou va fi enorm robotizată,vor fi relocate fabrici, robotizări în producție, imigranți ieftini,etc deci această instituție trebuie să organizeze mii de cursuri de reconversie profesională și să prezinte alternative la șomeri și evident să amendeze patronii pentru abuzuri,munca la negru sau discriminarea pe vârstă sau alte încălcări al codului muncii,nu se poate juca cu așa ceva,vin vremuri brutale pe piața muncii în max zece ani după ce generația decrețeilor va ieși la pensie

    6.  Încă o remarcă
    (mesaj trimis de Neamțul în data de 09.04.2026, 20:32)

    Momentan sunt înregistrați la ANOFM 275 de mii de persoane care sunt în căutare de loc de muncă,cu vârsta între 18-64 ani, asta e șomajul real în România,3,4 la sută,75 de mii sunt din mediul urban și 200 de mii de la sate și comune,acel șomaj publicat de INS de 6 la sută cu 470 de mii de șomeri între 15-74 ani e un nonsens economic o prostie, șomer ești dacă cauți activ de muncă și ești la vârsta activă,nu știu de unde au scos șomeri copii sau șomeri pensionari de 70 de ani,noaptea minții

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

