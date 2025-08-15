Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Fondul Proprietatea: alegerea administratorului, decisă la finalul lunii septembrie

A.I.
Piaţa de Capital / 15 august, 09:14

Fondul Proprietatea: alegerea administratorului, decisă la finalul lunii septembrie

Reluarea procesului de selecţie, reînnoirea mandatului Franklin Templeton, alegerea parteneriatului Roca FP sau desemnarea unui alt administrator sunt opţiunile aflate pe masa acţionarilor

Propunerea de alocare de dividende în valoare de 37,2 milioane lei va fi supusă votului pe 29 septembrie

Acţionarii Fondului Proprietatea au fost convocaţi la o adunare generală ce va avea loc în data de 29 septembrie, pentru a decide administratorul fondului pentru o perioadă de patru ani, conform unui raport al emitentului publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Primul punct de pe ordinea de zi, introdus la solicitarea unui grup de acţionari ce deţin peste 5% din FP, prevede anularea actualului proces de selecţie a administratorului fondului lansat în septembrie 2023. De asemenea, acţionarilor li se va supune votului aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces de selecţie a administratorului FP, în baza condiţiei ca acesta să aibă active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprieitatea.

În cazul în care propunerea reluării procesului de selecţie nu va fi aprobată, acţionarilor li se va supune votului numirea IRE AIFM HUB SaRL din Luxemburg ca administrator al Fondului Proprietatea pe o durată de patru ani începând cu 1 aprilie 2026. ”Dacă va fi numit, candidatul îşi va exercita mandatul sub un model de consultanţă, având drept consultant pe Impetum Management (...) Consultantul, pe baza expertizei sale locale din România, va oferi sprijin candidatului în legătură cu funcţia de administrare a portofoliului”, se arată în raport.

Este vorba despre parteneriatul dintre IRE AIFM şi Impetum Management, denumit ROCA FP, ce a fost selectat de către Consiliului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea drept candidat preferat pentru funcţia de administrator. Modul în care s-a desfăşurat procesul, precum şi alegerea consorţiului ROCA FP, au fost criticate de un grup de acţionari, care au solicitat o mai mare transparenţă şi reevaluarea ofertelor primite.

Sunt formulate o serie de obiective pentru noul administrator, care vor fi supuse votului acţionarilor, respectiv: (a) un obiectiv investiţional constând în maximizarea randamentului prin creşterea valorii activului net pe acţiune prin investiţii preponderent în acţiuni româneşti şi valori mobiliare româneşti, conform Declaraţiei de Politică Investiţională actuală a FP; (b) un nou obiectiv investiţional care va consta în livrarea unui profil atractiv risc-randament, inclusiv creşterea valorii activului net pe acţiune printr-un portofoliu diversificat de investiţii preponderent în acţiuni româneşti şi instrumente financiare legate de acţiuni; (c) obiective de performanţă constând în Obiectivul de Discount şi Obiectivul VAN; (d) un Obiectiv de Randament, respectiv obţinerea unei rate interne de rentabilitate de 8% pe an, compusă din randamente provenite din aprecierea preţului acţiunilor, dividende şi răscumpărări de acţiuni.

Condiţiile de remunerare propuse sunt structurate în două faze: (a) un comision de bază de 1,2% pe an, aplicat la capitalizarea de piaţă a Fondului Proprietatea, sub rezerva unui comision minim de 1,8 milioane de euro pe an, care se va aplica în cazul în care capitalizarea de piaţă a FP scade sub pragul de 150 milioane euro, precum şi un comision de distribuţie de 1,75% aplicat distribuţiilor (răscumpărări de acţiuni şi dividende); (b) comisioane aplicabile pentru administrarea portofoliului conform strategiei de investiţii ce va fi propusă de noul administrator după intrarea în vigoare a numirii sale, unde comisionul de bază va fi agregatul dintre 1,2% pe an aplicat la VAN ajustată (prin raportare la discount-ul NAV faţă de preţul de tranzacţionare) a activelor portofoliului existent, 1,5% pe an aplicat la valoarea activului net a noilor investiţii directe, 0,5% pe an aplicat la numerar şi echivalente de numerar, precum şi un comision de performanţă de 15% din profitul realizat peste un prag de performanţă anual de 8%, calculat pe baza randamentului total al preţului acţiunii. În plus administratorul - în mod direct sau prin intermediul consultantului - are obligaţia să reinvestească 50% din comisionul de performanţă în acţiuni ale Fondului Proprietatea, sub rezerva unui plafon maxim de deţinere de 5% din capitalul social total emis al Fondului Proprietatea.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi a adunării acţioarilor FP din data de 29 septembrie este aprobarea numirii unui nou administrator al fondului, ceea ce implicit duce la anularea actualului proces de selecţie a administratorului fondului lansat în septembrie 2023.

Altă opţiune pentru acţionari este reînnoirea mandatului de administrator al Franklin Templeton, ce se află la cârma FP din anul 2020.

Tot la finele lunii septembrie, acţionarii Fondului Proprietatea vor avea pe masă propunerea distribuirii sumei de 37,2 milioane lei ca dividende din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024, ceea ce înseamnă un dividend brut pe acţiune de 0,0122825494 lei. Propunerea echivalează cu un randament net de 2,4% comparativ cu preţul de închidere al acţiunilor FP de ieri, de 0,4125 lei.

Pentru luna iunie, Fondul Proprietatea a raportat o Valoare Unitară a Activului Net de 0,7039 lei, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 41%. Valoarea bursieră a FP se ridică la circa 1,5 miliarde lei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb