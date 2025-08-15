Fondul Proprietatea: alegerea administratorului, decisă la finalul lunii septembrie

• Reluarea procesului de selecţie, reînnoirea mandatului Franklin Templeton, alegerea parteneriatului Roca FP sau desemnarea unui alt administrator sunt opţiunile aflate pe masa acţionarilor

• Propunerea de alocare de dividende în valoare de 37,2 milioane lei va fi supusă votului pe 29 septembrie

Acţionarii Fondului Proprietatea au fost convocaţi la o adunare generală ce va avea loc în data de 29 septembrie, pentru a decide administratorul fondului pentru o perioadă de patru ani, conform unui raport al emitentului publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Primul punct de pe ordinea de zi, introdus la solicitarea unui grup de acţionari ce deţin peste 5% din FP, prevede anularea actualului proces de selecţie a administratorului fondului lansat în septembrie 2023. De asemenea, acţionarilor li se va supune votului aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanţilor a unui nou proces de selecţie a administratorului FP, în baza condiţiei ca acesta să aibă active în administrare cel puţin egale cu valoarea activelor Fondului Proprieitatea.

În cazul în care propunerea reluării procesului de selecţie nu va fi aprobată, acţionarilor li se va supune votului numirea IRE AIFM HUB SaRL din Luxemburg ca administrator al Fondului Proprietatea pe o durată de patru ani începând cu 1 aprilie 2026. ”Dacă va fi numit, candidatul îşi va exercita mandatul sub un model de consultanţă, având drept consultant pe Impetum Management (...) Consultantul, pe baza expertizei sale locale din România, va oferi sprijin candidatului în legătură cu funcţia de administrare a portofoliului”, se arată în raport.

Este vorba despre parteneriatul dintre IRE AIFM şi Impetum Management, denumit ROCA FP, ce a fost selectat de către Consiliului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea drept candidat preferat pentru funcţia de administrator. Modul în care s-a desfăşurat procesul, precum şi alegerea consorţiului ROCA FP, au fost criticate de un grup de acţionari, care au solicitat o mai mare transparenţă şi reevaluarea ofertelor primite.

Sunt formulate o serie de obiective pentru noul administrator, care vor fi supuse votului acţionarilor, respectiv: (a) un obiectiv investiţional constând în maximizarea randamentului prin creşterea valorii activului net pe acţiune prin investiţii preponderent în acţiuni româneşti şi valori mobiliare româneşti, conform Declaraţiei de Politică Investiţională actuală a FP; (b) un nou obiectiv investiţional care va consta în livrarea unui profil atractiv risc-randament, inclusiv creşterea valorii activului net pe acţiune printr-un portofoliu diversificat de investiţii preponderent în acţiuni româneşti şi instrumente financiare legate de acţiuni; (c) obiective de performanţă constând în Obiectivul de Discount şi Obiectivul VAN; (d) un Obiectiv de Randament, respectiv obţinerea unei rate interne de rentabilitate de 8% pe an, compusă din randamente provenite din aprecierea preţului acţiunilor, dividende şi răscumpărări de acţiuni.

Condiţiile de remunerare propuse sunt structurate în două faze: (a) un comision de bază de 1,2% pe an, aplicat la capitalizarea de piaţă a Fondului Proprietatea, sub rezerva unui comision minim de 1,8 milioane de euro pe an, care se va aplica în cazul în care capitalizarea de piaţă a FP scade sub pragul de 150 milioane euro, precum şi un comision de distribuţie de 1,75% aplicat distribuţiilor (răscumpărări de acţiuni şi dividende); (b) comisioane aplicabile pentru administrarea portofoliului conform strategiei de investiţii ce va fi propusă de noul administrator după intrarea în vigoare a numirii sale, unde comisionul de bază va fi agregatul dintre 1,2% pe an aplicat la VAN ajustată (prin raportare la discount-ul NAV faţă de preţul de tranzacţionare) a activelor portofoliului existent, 1,5% pe an aplicat la valoarea activului net a noilor investiţii directe, 0,5% pe an aplicat la numerar şi echivalente de numerar, precum şi un comision de performanţă de 15% din profitul realizat peste un prag de performanţă anual de 8%, calculat pe baza randamentului total al preţului acţiunii. În plus administratorul - în mod direct sau prin intermediul consultantului - are obligaţia să reinvestească 50% din comisionul de performanţă în acţiuni ale Fondului Proprietatea, sub rezerva unui plafon maxim de deţinere de 5% din capitalul social total emis al Fondului Proprietatea.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi a adunării acţioarilor FP din data de 29 septembrie este aprobarea numirii unui nou administrator al fondului, ceea ce implicit duce la anularea actualului proces de selecţie a administratorului fondului lansat în septembrie 2023.

Altă opţiune pentru acţionari este reînnoirea mandatului de administrator al Franklin Templeton, ce se află la cârma FP din anul 2020.

Tot la finele lunii septembrie, acţionarii Fondului Proprietatea vor avea pe masă propunerea distribuirii sumei de 37,2 milioane lei ca dividende din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024, ceea ce înseamnă un dividend brut pe acţiune de 0,0122825494 lei. Propunerea echivalează cu un randament net de 2,4% comparativ cu preţul de închidere al acţiunilor FP de ieri, de 0,4125 lei.

Pentru luna iunie, Fondul Proprietatea a raportat o Valoare Unitară a Activului Net de 0,7039 lei, echivalentul unui discount de tranzacţionare de 41%. Valoarea bursieră a FP se ridică la circa 1,5 miliarde lei.