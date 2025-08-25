Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Fondul Proprietatea îşi pregăteşte schimbarea de strategie printr-un nou administrator

A.B.
Piaţa de Capital / 25 august, 15:21

Fondul Proprietatea îşi pregăteşte schimbarea de strategie printr-un nou administrator

Fondul Proprietatea se află în pragul unei schimbări majore de strategie, după aproape doi ani de selecţie pentru un nou administrator, transmite Fondul Proprietatea comunicat al Impetum Management. Comitetul Reprezentanţilor a desemnat parteneriatul dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management (ROCA FP) drept candidat preferat pentru administrarea Fondului.

Noua strategie propusă urmăreşte repoziţionarea Fondului ca motor de investiţii şi catalizator pentru economia românească, cu accent pe private equity - zonă insuficient explorată pe piaţa locală, dar cu potenţial de randamente superioare faţă de pieţele publice.

„Actuala strategie de lichidare şi-a îndeplinit rolul, dar contextul economic cere acum o schimbare. Dividendele încasate de Fond au scăzut de la peste 1,2 miliarde lei în 2020 la doar 145 milioane lei în 2024, cu o nouă diminuare estimată pentru 2025”, a declarat Andrei Cionca, reprezentantul permanent al parteneriatului IRE AIFM HUB - Impetum Management.

Strategia prevede două direcţii principale: investiţii directe în companii româneşti şi regionale din sectoare precum tehnologie, sănătate, energie regenerabilă şi producţie; respectiv o componentă de tip „fond de fonduri”, menită să sprijine dezvoltarea pieţei locale de private equity şi venture capital.

Dacă noua abordare nu va fi aprobată de acţionari, Fondul riscă să continue actuala strategie de lichidare, ceea ce ar putea însemna pierderea relevanţei şi diminuarea dividendelor viitoare.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Cionca asta e ok?
    (mesaj trimis de anonim în data de 25.08.2025, 15:30)

    „Actuala strategie de lichidare şi-a îndeplinit rolul, dar contextul economic cere acum o schimbare. Dividendele încasate de Fond au scăzut de la peste 1,2 miliarde lei în 2020 la doar 145 milioane lei în 2024, cu o nouă diminuare estimată pentru 2025”

    Tu te aduni cu baietii tai si faci X10 ca sa accorzi 150 mil RON dividende, stai jos  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Strategie
    (mesaj trimis de Partenie în data de 25.08.2025, 15:31)

    FP a fost conceput ca un motor de finanțare și de lichidare! Adică de transformare a unor active presupus valoroase în bani. A funcționat excelent, fostii proprietari au primit o parte din banii cuveniți și nu înțeleg de ce, în acest moment, trebuie musai schimbată strategia.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

adb