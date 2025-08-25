Fondul Proprietatea îşi pregăteşte schimbarea de strategie printr-un nou administrator

Fondul Proprietatea se află în pragul unei schimbări majore de strategie, după aproape doi ani de selecţie pentru un nou administrator, transmite Fondul Proprietatea comunicat al Impetum Management. Comitetul Reprezentanţilor a desemnat parteneriatul dintre IRE AIFM HUB din Luxemburg şi Impetum Management (ROCA FP) drept candidat preferat pentru administrarea Fondului.

Noua strategie propusă urmăreşte repoziţionarea Fondului ca motor de investiţii şi catalizator pentru economia românească, cu accent pe private equity - zonă insuficient explorată pe piaţa locală, dar cu potenţial de randamente superioare faţă de pieţele publice.

„Actuala strategie de lichidare şi-a îndeplinit rolul, dar contextul economic cere acum o schimbare. Dividendele încasate de Fond au scăzut de la peste 1,2 miliarde lei în 2020 la doar 145 milioane lei în 2024, cu o nouă diminuare estimată pentru 2025”, a declarat Andrei Cionca, reprezentantul permanent al parteneriatului IRE AIFM HUB - Impetum Management.

Strategia prevede două direcţii principale: investiţii directe în companii româneşti şi regionale din sectoare precum tehnologie, sănătate, energie regenerabilă şi producţie; respectiv o componentă de tip „fond de fonduri”, menită să sprijine dezvoltarea pieţei locale de private equity şi venture capital.

Dacă noua abordare nu va fi aprobată de acţionari, Fondul riscă să continue actuala strategie de lichidare, ceea ce ar putea însemna pierderea relevanţei şi diminuarea dividendelor viitoare.