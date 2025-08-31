Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 177,4 miliarde lei, în iulie

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 177,4 miliarde lei, la finalul lunii iulie 2025, în creştere cu 21% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

"Investiţiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active româneşti, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor româneşti sunt reprezentate de titluri de stat sau acţiuni listate la BVB", menţionează ASF.

Conform sursei citate, contribuţiile încasate în luna iulie 2025 au fost în valoare de 1,98 miliarde lei, în timp ce contribuţia medie a fost 429 lei.

La finalul lunii iulie, titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 116,11 miliarde de lei, respectiv 65,4%. Pe locul doi se aflau acţiunile, cu 43,41 miliarde de lei (24,5%), iar pe poziţia a treia obligaţiunile corporative, cu 7,09 miliarde de lei (4% din total active).

ASF precizează că fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.392.287 participanţi în iulie 2025.

În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN şi Vital.