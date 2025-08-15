Fondurile pentru sprijin educaţional 2024-2025 pot fi folosite până la 31 august

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au reamintit că sumele de 500 de lei acordate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024-2025 pot fi utilizate până la 31 august 2025, potrivit unui comunicat oficial. Ajutorul, destinat achiziţionării de rechizite şi alte produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei, a fost acordat în acest an şcolar pentru aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi din medii dezavantajate.

Termenul limită este prevăzut în OUG nr. 83/2023, iar fondurile neutilizate până la 31 august vor fi retrase automat din conturi de către emitenţii cardurilor.

MIPE şi Ministerul Educaţiei îndeamnă părinţii să achiziţioneze din timp rechizitele necesare pentru viitorul an şcolar, pentru a valorifica fondurile europene alocate. Măsura este finanţată prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială şi va continua şi în următorii ani, pentru a sprijini accesul egal la educaţie.