Forţele Aeriene Germane încep misiunea de Poliţie Aeriană Întărită în România

Baza militară Mihail Kogălniceanu a găzduit ceremonia de certificare a detaşamentului german pentru misiunea NATO de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud (eAPS), în prezenţa reprezentanţilor Forţelor Aeriene Române, NATO AIRCOM şi ai Ambasadei Germaniei la Bucureşti, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Pe durata celor opt luni de misiune, Forţele Aeriene Germane vor opera cu cinci avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 170 de militari, marcând a patra participare a Germaniei la eAPS în sprijinul României şi al supravegherii spaţiului aerian pe flancul sud-estic al Alianţei.

„Prin participarea, din nou, cu cinci avioane de luptă Eurofighter la misiunea de Poliţie Aeriană Întărită în zona de sud, transmitem partenerului nostru apropiat şi aliatului România, precum şi aliaţilor noştri din NATO un mesaj ferm în domeniul politicii de securitate”, a declarat Markus Teglas, însărcinatul cu afaceri al Germaniei, mulţumind militarilor germani şi partenerilor români pentru colaborare.

General-maiorul Michael Hogrebe a subliniat determinarea NATO de a proteja teritoriul aliat: „Faptele vorbesc mai tare decât vorbele. Ne mândrim că transmitem un semnal vizibil care demonstrează hotărârea de a apăra fiecare centimetru pătrat al teritoriului Alianţei.”