Fost director al Fidelity International: Tesla este ”cea mai mare bulă din istoria pieţei bursiere”

A.I.
Ziarul BURSA #Companii / 27 ianuarie

Fost director al Fidelity International: Tesla este ”cea mai mare bulă din istoria pieţei bursiere”

George Noble consideră că acţiunile Tesla ar trebui să fie între 60 şi 140 de dolari, nivel care, la limita inferioară, este cu 87% sub preţul de vineri

”Totul ţine de poveşti; Musk trece constant de la o poveste la alta - în urmă cu ani era vorba despre energia solară, apoi a apărut The Boring Company, de asemenea promite robotaxiuri de zece ani”, spune investitorul

Investitorul veteran George Noble, fost director al fondului Fidelity International şi fondator a două fonduri speculative, nu crede în naraţiunea unor investitori potrivit căreia Tesla este mai mult decât o companie auto, scrie Business Insider.

În opinia sa, acţiunile producătorului de vehicule electrice al lui Elon Musk reprezintă o bulă uriaşă a pieţei bursiere, căreia investitorii nu îi acordă suficientă atenţie, mai notează publicaţia menţionată.

În centrul tezei pesimiste a lui Noble se află convingerea că fundamentele Tesla nu justifică evaluarea premium a acţiunilor. El afirmă că producătorul auto este puternic expus concurenţei din domeniu, subliniind faptul că în 2025 a înregistrat al doilea an consecutiv de scădere a vânzărilor.

”Cred că aceasta este, posibil, cea mai mare bulă din istoria pieţei bursiere”, a declarat el pentru Business Insider, referindu-se la Tesla. ”În opinia mea, nu a mai existat nicio acţiune atât de ruptă de evaluarea fundamentală”.

Noble consideră că, având în vedere fundamentele actuale ale companiei, acţiunile Tesla ar trebui să se tranzacţioneze între 60 şi 140 de dolari, ceea ce, la limita inferioară a intervalului, echivalează cu 87% mai puţin faţă de preţul de vineri, de 449 de dolari pe acţiune.

În opinia sa, diferenţa dintre preţul acţiunilor Tesla, bazat pe poveşti de creştere, cu evaluarea de 1,4 trilioane de dolari pe de o parte, şi performanţa fundamentală a companiei, pe de altă parte, este semnificativă, entuziasmul susţinând acţiunea mai mult decât succesul real al afacerii.

”Produsul este acţiunea (adică ceea ce se vinde investitorilor, nu rezultatele operaţionale). Nu maşinile”, a declarat Noble. ”Totul ţine de poveşti. El (n.r. Elon Musk) trece constant de la o poveste la alta. În urmă cu ani era vorba despre energia solară, apoi a apărut The Boring Company (n.r. companie fondată de Elon Musk în 2016, care are ca scop construirea de tuneluri subterane pentru transport, ca soluţie la aglomeraţia din marile oraşe_. De asemenea, promite robotaxiuri de zece ani”.

O parte a naraţiunii promovate de Musk, pe care Noble o consideră deosebit de îngrijorătoare, este afirmaţia că Tesla este mai mult decât o companie auto - o perspectivă adoptată de mulţi investitori de pe Wall Street. În pofida declaraţiilor ambiţioase ale lui Musk despre robotaxiuri şi roboţi umanoizi, cea mai mare parte a veniturilor Tesla provine din vânzarea de vehicule, care a fost în scădere în ultimii doi ani, a spus Noble, conform Business Insider.

”Activitatea legată de industria auto, care reprezintă 87% din venituri, se confruntă cu dificultăţi majore şi va înregistra în 2026 al treilea an consecutiv de scădere a vânzărilor”, a notat el într-o postare recentă pe blog. ”Afacerea din domeniul auto valorează doar 20 de dolari pe acţiune, pe baza evaluărilor comparative (n.r. în sensul de comparare a multiplilor de evaluare cu cei ai companiilor asemănătoare)”, a spus Noble.

Noble nu este singurul investitor care şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la evaluarea Tesla. Porter Collins de la Seawolf Capital, unul dintre traderii deveniţi celebri prin filmul ”The Big Short”, a declarat recent pentru Business Insider că vede compania drept una dintre cele mai supraevaluate de pe piaţă.

Ross Gerber, un susţinător timpuriu al companiei lui Musk, şi-a redus treptat participaţia în Tesla pe parcursul anului 2025. El a declarat în decembrie anul trecut că 2026 va fi un an al momentului adevărului pentru Tesla, scrie Business Insider.

