Fostul ministru german de externe: Subestimarea lui Putin, „cea mai mare greşeală a politicii externe germane”

Fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel a declarat că subestimarea intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin a reprezentat „una dintre cele mai mari greşeli ale politicii externe germane”, potrivit agenţiei dpa.

Gabriel, care a deţinut şi portofoliul Economiei în guvernul condus de Angela Merkel între 2013 şi 2018, a făcut afirmaţia vineri, în faţa comisiei parlamentare de anchetă care investighează influenţa rusă asupra unei fundaţii germane implicate în construirea conductei de gaz Nord Stream 2.

El a recunoscut că Germania a greşit în modul în care a evaluat regimul de la Moscova, vorbind despre o „conştientizare amară”. Totuşi, a respins ideea unei cooperări strânse între guvernul federal şi fundaţia din landul Mecklenburg-Vorpommern, creată pentru a sprijini proiectul Nord Stream.

Ancheta din parlamentul landului german urmăreşte să stabilească dacă Rusia a exercitat o influenţă directă asupra înfiinţării fundaţiei, care a contribuit la finalizarea conductei în 2021, în pofida presiunilor şi ameninţărilor cu sancţiuni venite din partea Statelor Unite.

La rândul său, Peter Altmaier, fostul şef de cabinet al cancelarului Merkel şi fost ministru al Economiei, a declarat că nu a existat „niciun motiv” pentru o colaborare între guvernul federal şi cel al landului Mecklenburg-Vorpommern, afirmând că fundaţia era „problema exclusivă a landului”.

Conductele Nord Stream, construite pentru a transporta gaz rusesc spre Europa Occidentală prin Marea Baltică, au fost mereu subiect de controverse. Deşi Nord Stream 1 a fost dat în folosinţă în 2011, lucrările la Nord Stream 2 au continuat chiar şi după anexarea Crimeei în 2014.

Gabriel, fost lider al Partidului Social-Democrat (SPD), a apărat totuşi decizia de atunci a Berlinului de a continua proiectul, argumentând că o oprire ar fi pus în pericol negocierile privind conflictul din Donbas, unde armata ucraineană lupta împotriva separatiştilor susţinuţi de Rusia.

El a explicat că obiectivul principal a fost „asigurarea aprovizionării cu gaze a Germaniei”, care devenise o problemă de sector privat în urma liberalizării pieţei energiei. Altmaier a susţinut aceeaşi poziţie, afirmând că Nord Stream era „un proiect economic conform normelor Uniunii Europene”.

Conducta Nord Stream 2 nu a mai fost pusă în funcţiune după declanşarea invaziei ruse în Ucraina, iar aprovizionarea prin Nord Stream 1 a fost suspendată de Moscova în urma sancţiunilor occidentale.