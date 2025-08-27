Fostul preşedinte al CCR acuză Guvernul că „îşi bate joc” de magistraţi prin proiectul privind pensiile speciale

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale (CCR) şi unul dintre autorii Constituţiei, Augustin Zegrean, critică Guvernul pentru proiectul de modificare a pensiilor speciale, afirmând că Executivul „îşi bate joc” de magistraţi prin modul în care a promovat schimbările, fără consultare prealabilă, relatează HotNews.ro, de la care afirmăm cele ce urmează.

„Constituţia spune că în statul român sunt trei funcţii - legislativă, executivă şi judecătorească. Aceste puteri sunt egale şi trebuie să colaboreze loial, nu în batjocură. Nu e în regulă ca Guvernul, care nu e putere legiuitoare, să modifice legea. Ţara nu trebuie condusă prin ordonanţă de urgenţă, ci prin legi”, a declarat Zegrean.

El a subliniat că magistraţii nu sunt „nişte terchea-berchea”, ci profesionişti care au dat zeci de examene şi au un statut ce trebuie respectat. „Care e argumentul, că ceilalţi au pensie mică? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici. Dacă scazi pensiile magistraţilor, banii nu merg la bugetul de pensii, ci la bugetul de stat”, a adăugat fostul judecător constituţional.

Declaraţiile vin în contextul protestelor declanşate de magistraţi faţă de proiectul promovat de Guvernul Bolojan, care prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani, o vechime minimă de 35 de ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din venitul net din ultima lună de activitate, conform sursei citate.

Zegrean avertizează că astfel de iniţiative transmit opiniei publice o imagine negativă despre judecători. „Românii înţeleg că judecătorii sunt ăia răi, cu pensii mari şi soluţii tâmpite. Dar avem peste 40.000 de acte normative care se schimbă de pe o zi pe alta, de aici apar şi soluţiile discutabile”, a mai spus el.

După ce 15 curţi de apel au anunţat suspendarea activităţii, protestul s-a extins miercuri şi la tribunale şi judecătorii, în timp ce ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că modificările reprezintă un obiectiv al coaliţiei de guvernare şi vor continua discuţiile politice pe acest subiect.