FP convoacă AGA pentru consolidarea valorii nominale şi participarea la majorarea capitalului Portului Constanţa

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a convocat acţionarii FP la o adunare ordinară şi una extraordinară, programate pentru data de 28 mai, între punctele aflate pe ordinea de zi găsindu-se consolidarea valorii nominale a titlurilor şi aprobarea participării fondului la majorarea capitalului societăţii ”Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa, conform unui raport publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Primul punct vizează aprobarea consolidării valorii nominale a unei acţiuni FP de la 0,52 lei pe unitate la 52 lei, prin creşterea valorii nominale a acţiunilor, concomitent cu reducerea numărului total de titluri - 100 de acţiuni cu valoarea nominală de 0,52 lei/acţiune vor reprezenta o acţiune cu valoarea nominală de 52 lei/acţiune.

”Preţul pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate din consolidarea valorii nominale va fi de 79,14 lei/acţiune consolidată”, se arată în raportul de la BVB.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi implică aprobarea de către acţionari a participării FP la majorarea capitalului societăţii ”Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa, în vederea păstrării integrale a deţinerii în companie, introdus la solicitarea Lion Capital.

Anterior, Ministerul Transporturilor hotărâse majorarea capitalului companiei cu suma de 281,6 milioane lei, ceea ce înseamnă că Fondul Proprietatea trebuie să aibă un aport de 56,3 milioane lei sau 11 milioane de euro, pentru a-şi păstra deţinerea actuală de 20% din societate. Majorarea capitalului societăţii Administraţia Porturilor Maritime este necesară, foarte probabil, pentru achiziţia operatorului portului Giurgiuleşti din Republica Moldova.

Necesitatea participării la majorarea capitalului societăţii portuare este unul dintre motivele pentru care administratorul Franklin Templeton propune acţionarilor, spre aprobare, alocarea integrală a profitului auditat aferent anului 2025 la rezultatul reportat, conform raportului de la BVB.

Un alt motiv este legat de incertitudinile privind majorarea capitalului social la CN Aeroporturi Bucureşti şi numerarul necesar pentru ca fondul să participe la operaţiune, presupunând o evaluare rezonabilă a terenului aferent. ”Aceasta este în concordanţă cu ipotezele utilizate în evaluarea participaţiei din situaţiile financiare auditate la data de 31 decembrie 2025”, se arată în raportul de la BVB.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi a adunării acţionarilor FP implică numirea, pentru o perioadă de trei ani, a unui membru al Comitetului Reprezentanţilor al Fondului Proprietatea.

Evaluarea bursieră curentă a Fondului Proprietatea se ridică la 1,86 miliarde de lei, echivalentul unui discount de 20% comparativ cu ultima valoare netă a activului raportată, de 2,33 miliarde de lei.