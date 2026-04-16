Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

FP convoacă AGA pentru consolidarea valorii nominale şi participarea la majorarea capitalului Portului Constanţa

A.I.
Piaţa de Capital / 16 aprilie, 18:02

Administratorul fondului propune alocarea integrală a profitului anului trecut la rezultatul reportat

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a convocat acţionarii FP la o adunare ordinară şi una extraordinară, programate pentru data de 28 mai, între punctele aflate pe ordinea de zi găsindu-se consolidarea valorii nominale a titlurilor şi aprobarea participării fondului la majorarea capitalului societăţii ”Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa, conform unui raport publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Primul punct vizează aprobarea consolidării valorii nominale a unei acţiuni FP de la 0,52 lei pe unitate la 52 lei, prin creşterea valorii nominale a acţiunilor, concomitent cu reducerea numărului total de titluri - 100 de acţiuni cu valoarea nominală de 0,52 lei/acţiune vor reprezenta o acţiune cu valoarea nominală de 52 lei/acţiune.

”Preţul pentru compensarea fracţiunilor de acţiuni rezultate din consolidarea valorii nominale va fi de 79,14 lei/acţiune consolidată”, se arată în raportul de la BVB.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi implică aprobarea de către acţionari a participării FP la majorarea capitalului societăţii ”Administraţia Porturilor Maritime” Constanţa, în vederea păstrării integrale a deţinerii în companie, introdus la solicitarea Lion Capital.

Anterior, Ministerul Transporturilor hotărâse majorarea capitalului companiei cu suma de 281,6 milioane lei, ceea ce înseamnă că Fondul Proprietatea trebuie să aibă un aport de 56,3 milioane lei sau 11 milioane de euro, pentru a-şi păstra deţinerea actuală de 20% din societate. Majorarea capitalului societăţii Administraţia Porturilor Maritime este necesară, foarte probabil, pentru achiziţia operatorului portului Giurgiuleşti din Republica Moldova.

Necesitatea participării la majorarea capitalului societăţii portuare este unul dintre motivele pentru care administratorul Franklin Templeton propune acţionarilor, spre aprobare, alocarea integrală a profitului auditat aferent anului 2025 la rezultatul reportat, conform raportului de la BVB.

Un alt motiv este legat de incertitudinile privind majorarea capitalului social la CN Aeroporturi Bucureşti şi numerarul necesar pentru ca fondul să participe la operaţiune, presupunând o evaluare rezonabilă a terenului aferent. ”Aceasta este în concordanţă cu ipotezele utilizate în evaluarea participaţiei din situaţiile financiare auditate la data de 31 decembrie 2025”, se arată în raportul de la BVB.

Un alt punct aflat pe ordinea de zi a adunării acţionarilor FP implică numirea, pentru o perioadă de trei ani, a unui membru al Comitetului Reprezentanţilor al Fondului Proprietatea.

Evaluarea bursieră curentă a Fondului Proprietatea se ridică la 1,86 miliarde de lei, echivalentul unui discount de 20% comparativ cu ultima valoare netă a activului raportată, de 2,33 miliarde de lei.

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

JURNAL BURSIER

mai multe articole

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

