FP propune un nou mandat de administrator pentru Franklin Templeton

Acţionarii Fondului Proprietatea (FP) au fost convocaţi la o adunare generală ordinară şi una extraordinară ce vor avea loc în data de 26 februarie, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului pe o perioadă de patru ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP, potrivit unui raport publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Mandatul actual al Franklin Templeton expiră la data de 31 martie a acestui an, după ce a fost prelungit cu un an, în luna septembrie 2025, în urma anulării selecţiei unui nou administrator al fondului realizate de fostul board şi a reluării procesului în anumite condiţii. În luna noiembrie, noul Comitet al Reprezentanţilor FP a solicitat Franklin Templeton să îşi clarifice intenţiile privind administrarea fondului. Potrivit raportărilor de la BVB, Franklin Templeton şi-a exprimat disponibilitatea de a intra în negocieri directe cu Comitetul Reprezentanţilor pentru un nou mandat de patru ani, comunicând totodată boardului termenii comerciali-cheie propuşi pentru noul mandat.

În aceste condiţii, acţionarii Fondului Proprietatea vor avea pe masă, în data de 26 februarie, aprobarea numirii Franklin Templeton în calitate de administrator unic al FP pentru o durată de patru ani, începând cu 1 aprilie 2026 şi până la 1 aprilie 2030, precum şi aprobarea termenilor comerciali şi încheierea noului contract de administrare.

Tot în data de 26 februarie, acţionarilor FP li se vor prezenta rezultatele procesului de consultare desfăşurat cu acţionarii privind direcţia strategică a fondului dorită pentru perioada următoare.

Conform raportărilor de la BVB, acţionarii şi-au exprimat sprijinul ferm pentru o strategie echilibrată şi disciplinată, care combină optimizarea activelor pentru creşterea valorii cu distribuţii previzibile, implementată sub un profil de risc moderat şi susţinută de expertiză specializată în restructurare.

În acest context, acţionarilor li se propune, la adunarea din 26 februarie, aprobarea mandatării administratorului FP pentru a implementa concluziile consultării acţionarilor în Declaraţia de Politică Investiţională a fondului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ”Declaraţia de Politică Investiţională va fi prezentată spre aprobare acţionarilor Fondului, în conformitate cu Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea”, se arată în convocator.

Pe ordinea de zi a adunării acţionarilor Fondului Proprietatea din a doua parte a lunii februarie se mai află aprobarea de principiu a consolidării valorii nominale a unei acţiuni FP, prin majorarea valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acţiuni. Astfel, 100 de acţiuni cu valoare nominală de 0,52 lei/acţiune ar urma să devină o acţiune cu valoare nominală de 52 lei/acţiune.

Alte puncte aflate pe ordinea de zi sunt aprobarea reducerii capitalului social cu 131,1 milioane de lei, prin anularea a 252,1 milioane de acţiuni proprii, precum şi răscumpărarea a cel mult 294,9 milioane de titluri FP, la un preţ ce nu poate fi mai mic de 0,2 lei/acţiune sau mai mare de 2 lei/acţiune, având în vedere valoarea nominală actuală de 0,52 lei/acţiune.

Tot în data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea vor numi un membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru o perioadă de trei ani.

”Aprobarea implementării unui program permanent de market-making, în vederea asigurării unei lichidităţi profunde şi constante pentru acţiunile fondului pe piaţă”, reprezintă un alt punct aflat pe ordinea de zi.

Pentru luna noiembrie, Fondul Proprietatea a raportat o valoare a activului net de 2,02 miliarde lei, echivalentul unui discount de 7% faţă de evaluarea bursieră actuală de 1,88 miliarde lei.