FP propune un nou mandat de administrator pentru Franklin Templeton

Acţionarii Fondului Proprietatea (FP) au fost convocaţi la o adunare generală ordinară şi una extraordinară ce vor avea loc în data de 26 februarie, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului pe o perioadă de patru ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP, potrivit unui raport publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Mandatul actual al Franklin Templeton expiră la data de 31 martie a acestui an, după ce a fost prelungit cu un an, în luna septembrie 2025, în urma anulării selecţiei unui nou administrator al fondului realizate de fostul board şi a reluării procesului în anumite condiţii. În luna noiembrie, noul Comitet al Reprezentanţilor FP a solicitat Franklin Templeton să îşi clarifice intenţiile privind administrarea fondului. Potrivit raportărilor de la BVB, Franklin Templeton şi-a exprimat disponibilitatea de a intra în negocieri directe cu Comitetul Reprezentanţilor pentru un nou mandat de patru ani, comunicând totodată boardului termenii comerciali-cheie propuşi pentru noul mandat.
În aceste condiţii, acţionarii Fondului Proprietatea vor avea pe masă, în data de 26 februarie, aprobarea numirii Franklin Templeton în calitate de administrator unic al FP pentru o durată de patru ani, începând cu 1 aprilie 2026 şi până la 1 aprilie 2030, precum şi aprobarea termenilor comerciali şi încheierea noului contract de administrare.
Tot în data de 26 februarie, acţionarilor FP li se vor prezenta rezultatele procesului de consultare desfăşurat cu acţionarii privind direcţia strategică a fondului dorită pentru perioada următoare.
Conform raportărilor de la BVB, acţionarii şi-au exprimat sprijinul ferm pentru o strategie echilibrată şi disciplinată, care combină optimizarea activelor pentru creşterea valorii cu distribuţii previzibile, implementată sub un profil de risc moderat şi susţinută de expertiză specializată în restructurare.
În acest context, acţionarilor li se propune, la adunarea din 26 februarie, aprobarea mandatării administratorului FP pentru a implementa concluziile consultării acţionarilor în Declaraţia de Politică Investiţională a fondului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ”Declaraţia de Politică Investiţională va fi prezentată spre aprobare acţionarilor Fondului, în conformitate cu Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea”, se arată în convocator.
Pe ordinea de zi a adunării acţionarilor Fondului Proprietatea din a doua parte a lunii februarie se mai află aprobarea de principiu a consolidării valorii nominale a unei acţiuni FP, prin majorarea valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acţiuni. Astfel, 100 de acţiuni cu valoare nominală de 0,52 lei/acţiune ar urma să devină o acţiune cu valoare nominală de 52 lei/acţiune.
Alte puncte aflate pe ordinea de zi sunt aprobarea reducerii capitalului social cu 131,1 milioane de lei, prin anularea a 252,1 milioane de acţiuni proprii, precum şi răscumpărarea a cel mult 294,9 milioane de titluri FP, la un preţ ce nu poate fi mai mic de 0,2 lei/acţiune sau mai mare de 2 lei/acţiune, având în vedere valoarea nominală actuală de 0,52 lei/acţiune.
Tot în data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea vor numi un membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru o perioadă de trei ani.
”Aprobarea implementării unui program permanent de market-making, în vederea asigurării unei lichidităţi profunde şi constante pentru acţiunile fondului pe piaţă”, reprezintă un alt punct aflat pe ordinea de zi.
Pentru luna noiembrie, Fondul Proprietatea a raportat o valoare a activului net de 2,02 miliarde lei, echivalentul unui discount de 7% faţă de evaluarea bursieră actuală de 1,88 miliarde lei.
Opinia Cititorului ( 13 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:14)
Fondul Proprietatea a ajuns la Indicator Vektor 8!? (Sint emitenti listati pe AeRO cu indicator 10.)
La modul cum o scalda si ritmul in care anunta valoare VAN, ajunge la 6?
Lucrurile sint clare. FP a ajuns raiul speculatorilor. Buckle up!
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:52)
you've got an obsession!
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:12)
More like a pain in the puncte puncte.
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:18)
scuze, atunci "obsassion" !
1.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 22:18)
Butt of curse!
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:23)
"Tot în data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea vor numi un membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru o perioadă de trei ani", poate cineva sustinut de stat de data asta?
"Aprobarea implementării unui program permanent de market-making, în vederea asigurării unei lichidităţi profunde şi constante pentru acţiunile fondului pe piaţă" -treaba asta nu o inteleg, sunt deja 2 MM, ERSTE GROUP BANK AG si WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, a.s. PRAGA.
De CNAB nu am vazut nimic discutat, poate era bine daca mai asteptau pana prezentau rezultatele pentru 2025 si adaugau si alte propuneri.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:50)
La 60% actionari persoane fizice invocarea asigurarii unei lichiditati profunda si constanta (sic!) este demna de discursul unui politician.
Realitatea este banala: participatiile minoritare ale FP la ultimele "perle" din portofoliu nu pot fi valorificate fara acordul actionarului majoritar.
Desi (aparent) iesit din scena, Marcel Boros a obtinut victoria la FP. Johan Meyer stia asta. Au inceput sa afle si noii actionari si membri ai CR.
(Stati cu ochiul pe Varvara Development Group.)
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:13)
Sell and buy Slovenia, Luka Koper e mai smecher decat Constanta.
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:28)
Depinde de investitor, eu sunt pregatit si pentru majorare si pentru hold pe termen lung.
2.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:03)
Croatia. Luka Modric.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:46)
Convocatorul fortifica poziția Templeton în viitoarele negocieri cu CNAB.
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 21:05)
Cum negociaza totusi? Nu se tot spune ca "participatiile minoritare ale FP la ultimele "perle" din portofoliu nu pot fi valorificate fara acordul actionarului majoritar."?
Singura solutie este sa le arate pisica, participa la MCS. Dar au o strategie in acest sens?
3.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 22:18)
O sa le arate pisica.
Locul vacant in CR va fi ocupat, asa cum e firesc, de reprezentantul Ministerului de Finante. Administratorul Franklin Templeton si noii membri ai CR vor recomanda actionarilor sa-si vina in simtiri si sa voteze asta.
Daca MF nu propune pe nimeni... nasol moment, misto coliva! The winter is coming!