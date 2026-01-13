Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

FP propune un nou mandat de administrator pentru Franklin Templeton

ANDREI IACOMI
Piaţa de Capital / 13 ianuarie, 15:02

FP propune un nou mandat de administrator pentru Franklin Templeton

Acţionarii au fost convocaţi în a doua parte a lunii februarie, printre punctele aflate pe ordinea de zi numărându-se consolidarea valorii nominale a acţiunilor şi reducerea capitalului social

Implementarea unui program de market-making este un alt punct propus acţionarilor FP

Acţionarii Fondului Proprietatea (FP) au fost convocaţi la o adunare generală ordinară şi una extraordinară ce vor avea loc în data de 26 februarie, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului pe o perioadă de patru ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP, potrivit unui raport publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Mandatul actual al Franklin Templeton expiră la data de 31 martie a acestui an, după ce a fost prelungit cu un an, în luna septembrie 2025, în urma anulării selecţiei unui nou administrator al fondului realizate de fostul board şi a reluării procesului în anumite condiţii. În luna noiembrie, noul Comitet al Reprezentanţilor FP a solicitat Franklin Templeton să îşi clarifice intenţiile privind administrarea fondului. Potrivit raportărilor de la BVB, Franklin Templeton şi-a exprimat disponibilitatea de a intra în negocieri directe cu Comitetul Reprezentanţilor pentru un nou mandat de patru ani, comunicând totodată boardului termenii comerciali-cheie propuşi pentru noul mandat.

În aceste condiţii, acţionarii Fondului Proprietatea vor avea pe masă, în data de 26 februarie, aprobarea numirii Franklin Templeton în calitate de administrator unic al FP pentru o durată de patru ani, începând cu 1 aprilie 2026 şi până la 1 aprilie 2030, precum şi aprobarea termenilor comerciali şi încheierea noului contract de administrare.

Tot în data de 26 februarie, acţionarilor FP li se vor prezenta rezultatele procesului de consultare desfăşurat cu acţionarii privind direcţia strategică a fondului dorită pentru perioada următoare.

Conform raportărilor de la BVB, acţionarii şi-au exprimat sprijinul ferm pentru o strategie echilibrată şi disciplinată, care combină optimizarea activelor pentru creşterea valorii cu distribuţii previzibile, implementată sub un profil de risc moderat şi susţinută de expertiză specializată în restructurare.

În acest context, acţionarilor li se propune, la adunarea din 26 februarie, aprobarea mandatării administratorului FP pentru a implementa concluziile consultării acţionarilor în Declaraţia de Politică Investiţională a fondului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ”Declaraţia de Politică Investiţională va fi prezentată spre aprobare acţionarilor Fondului, în conformitate cu Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea”, se arată în convocator.

Pe ordinea de zi a adunării acţionarilor Fondului Proprietatea din a doua parte a lunii februarie se mai află aprobarea de principiu a consolidării valorii nominale a unei acţiuni FP, prin majorarea valorii nominale a acţiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acţiuni. Astfel, 100 de acţiuni cu valoare nominală de 0,52 lei/acţiune ar urma să devină o acţiune cu valoare nominală de 52 lei/acţiune.

Alte puncte aflate pe ordinea de zi sunt aprobarea reducerii capitalului social cu 131,1 milioane de lei, prin anularea a 252,1 milioane de acţiuni proprii, precum şi răscumpărarea a cel mult 294,9 milioane de titluri FP, la un preţ ce nu poate fi mai mic de 0,2 lei/acţiune sau mai mare de 2 lei/acţiune, având în vedere valoarea nominală actuală de 0,52 lei/acţiune.

Tot în data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea vor numi un membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru o perioadă de trei ani.

”Aprobarea implementării unui program permanent de market-making, în vederea asigurării unei lichidităţi profunde şi constante pentru acţiunile fondului pe piaţă”, reprezintă un alt punct aflat pe ordinea de zi.

Pentru luna noiembrie, Fondul Proprietatea a raportat o valoare a activului net de 2,02 miliarde lei, echivalentul unui discount de 7% faţă de evaluarea bursieră actuală de 1,88 miliarde lei.

Opinia Cititorului ( 13 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:14)

    Fondul Proprietatea a ajuns la Indicator Vektor 8!? (Sint emitenti listati pe AeRO cu indicator 10.)

    La modul cum o scalda si ritmul in care anunta valoare VAN, ajunge la 6? 

    Lucrurile sint clare. FP a ajuns raiul speculatorilor. Buckle up!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:52)

      you've got an obsession!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:12)

      More like a pain in the puncte puncte.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:18)

      scuze, atunci "obsassion" !

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 22:18)

      Butt of curse!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:23)

    "Tot în data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea vor numi un membru al Comitetului Reprezentanţilor pentru o perioadă de trei ani", poate cineva sustinut de stat de data asta?

    "Aprobarea implementării unui program permanent de market-making, în vederea asigurării unei lichidităţi profunde şi constante pentru acţiunile fondului pe piaţă" -treaba asta nu o inteleg, sunt deja 2 MM, ERSTE GROUP BANK AG si WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, a.s. PRAGA. 

    De CNAB nu am vazut nimic discutat, poate era bine daca mai asteptau pana prezentau rezultatele pentru 2025 si adaugau si alte propuneri. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 15:50)

      La 60% actionari persoane fizice invocarea asigurarii unei lichiditati profunda si constanta (sic!) este demna de discursul unui politician.

      Realitatea este banala: participatiile minoritare ale FP la ultimele "perle" din portofoliu nu pot fi valorificate fara acordul actionarului majoritar.  

      Desi (aparent) iesit din scena, Marcel Boros a obtinut victoria la FP. Johan Meyer stia asta. Au inceput sa afle si noii actionari si membri ai CR.

      (Stati cu ochiul pe Varvara Development Group.) 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:13)

      Sell and buy Slovenia, Luka Koper e mai smecher decat Constanta.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 16:28)

      Depinde de investitor, eu sunt pregatit si pentru majorare si pentru hold pe termen lung.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      2.4.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:03)

      Croatia. Luka Modric.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 17:46)

    Convocatorul fortifica poziția Templeton în viitoarele negocieri cu CNAB.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 3.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 21:05)

      Cum negociaza totusi? Nu se tot spune ca "participatiile minoritare ale FP la ultimele "perle" din portofoliu nu pot fi valorificate fara acordul actionarului majoritar."?

      Singura solutie este sa le arate pisica, participa la MCS. Dar au o strategie in acest sens? 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      3.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 3.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 22:18)

      O sa le arate pisica.

      Locul vacant in CR va fi ocupat, asa cum e firesc, de reprezentantul Ministerului de Finante. Administratorul Franklin Templeton si noii membri ai CR vor recomanda actionarilor sa-si vina in simtiri si sa voteze asta. 

      Daca MF nu propune pe nimeni... nasol moment, misto coliva! The winter is coming! 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

13 ianuarie
Ediţia din 13.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3626
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4648
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8778
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.1962

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb