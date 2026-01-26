Franklin Templeton îşi reafirmă disponibilitatea pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea

• Comision de administrare propus pe tranşe: 1,65% pentru evaluarea de până la 300 de milioane de dolari şi 1,5% aplicat doar părţii care depăşeşte acest prag, plus un comision de distribuţie de 2%

• Noul mandat pentru care candidează Franklin Templeton are o durată de patru ani, de la 1 aprilie 2026 până la 1 aprilie 2030

• ”Fondul, sub conducerea Franklin Templeton, a jucat un rol vital în protejarea drepturilor acţionarilor minoritari”, se arată în comunicatul administratorului FP

• ”FP a militat activ pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative, a transparenţei, a eficienţei, a profitabilităţii şi a responsabilităţii în cadrul companiilor de stat”, conform Franklin Templeton

Franklin Templeton este dispus să mai fie administrator al Fondului Proprietatea pentru următorii patru ani, potrivit unui comunicat de presă remis Redacţiei. De aceea, la AGA convocată pentru 26/27 februarie, Franklin Templeton solicită acţionarilor să voteze pentru un nou mandat de administrator al Fondului Proprietatea.

Ca urmare a hotărârii acţionarilor Fondului, adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor („AGA”) din 29 septembrie 2025, acţionarii sunt invitaţi să voteze la următoarea AGA a Fondului, programată pentru 26/27 februarie 2026, aprobarea (a) numirii Franklin Templeton International Services, în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acţionează şi ca administrator de fonduri de investiţii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durată de patru ani, începând cu 1 aprilie 2026 şi până la 1 aprilie 2030, şi (b) termenii comerciali, împreună cu semnarea noului Contract de Administrare între Fondul Proprietatea şi Franklin Templeton International Services, aşa cum este descris în materialele justificative disponibile pe site-ul Fondului, în secţiunea dedicată AGA, a relatat comunicatul.

Potrivit documentelor menţionate, comisionul de bază propus pentru contractul de administrare este calculat în funcţie de evaluarea bursieră a Fondului Proprietatea (ajustată cu acţiunile proprii răscumpărate şi deţinute), respectiv 1,65% din porţiunea de evaluare de până la 300 de milioane de dolari şi 1,5% pentru porţiunea care depăşeşte acest prag. În prezent, fondul are o evaluare de circa 507 milioane dolari (cu tot cu acţiunile proprii răscumpărate şi deţinute).

În plus, există un comision de distribuţie de 2% aplicat la valoarea răscumpărări de acţiuni (inclusiv răscumpărări prin ofertă publică de cumpărare), dividende şi restituiri de capital social.

În ultimii 15 ani, sub conducerea Fondului de către Franklin Templeton, Fondul Proprietatea a jucat un rol vital în protejarea drepturilor acţionarilor minoritari, militând activ pentru îmbunătăţirea guvernanţei corporative, a transparenţei, a eficienţei, a profitabilităţii şi a responsabilităţii în cadrul companiilor de stat. Această abordare a contribuit la generarea de valoare atât pentru investitorii Fondului, cât şi pentru ceilalţi acţionari ai companiilor din portofoliu. Relaţia noastră de lungă durată cu Fondul demonstrează prin acţiuni concrete şi nu doar cuvinte, rolul nostru important drept partener de încredere pentru acţionari, a informat comunicatul de presă.

„Franklin Templeton se află în cea mai bună poziţie pentru a continua să creeze valoare pentru toţi acţionarii săi, bazându-se pe implementarea unei strategii bine dovedite de creştere a valorii companiilor din portofoliu, pe implicarea activă în relaţia cu companiile din portofoliul Fondului şi pe distribuţiile de numerar către acţionari”, a declarat Daniel Naftali, Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, în comunicat.

De la data calculului performanţei Fondului până la 31 decembrie 2025, strategia Franklin Templeton a generat un randament total pentru acţionari de 1.340% pentru acţiunile Fondului şi de 494% pentru valoarea activului net (VAN) în RON. Performanţa preţului acţiunilor Fondului a depăşit principalii indici globali, regionali şi locali, inclusiv MSCI ACWI, S&P 500, STOXX Europe 600, MSCI Emerging Markets şi indicii Bursei de Valori Bucureşti în această perioadă, a mai informat sursa amintită.

În ultimii 15 ani, Fondul a contribuit la atragerea a aproximativ 1,5 miliarde USD în noi investiţii străine de portofoliu în România şi a finalizat aproximativ 50 de tranzacţii cu o valoare totală de aproximativ 4,3 miliarde USD. Acestea includ listarea istorică a Hidroelectrica S.A., cel mai mare IPO din România, al treilea ca mărime pe o bursă de valori din Europa Centrală şi cel mai mare IPO din Europa în 2023, a transmis comunicatul.

În acelaşi timp, peste 29,2 miliarde RON / 7,1 miliarde USD au fost returnate acţionarilor Fondului prin dividende, returnări de capital şi programe de răscumpărare de acţiuni. Franklin Templeton a susţinut, de asemenea, creşterea vizibilităţii şi atractivităţii României ca destinaţie de investiţii printr- un implicare susţinută în comunitatea investitorilor, inclusiv mii de întâlniri cu investitorii, conferinţe telefonice şi participarea la roadshow-uri şi evenimente pentru investitori, conform sursei citate.

Privind spre un nou mandat, Franklin Templeton îşi menţine angajamentul de a acţiona în interesul tuturor acţionarilor Fondului Proprietatea, de a continua administrarea disciplinată şi responsabilă a portofoliului şi de a urmări oportunităţi de creare de valoare în deplină conformitate cu cadrul legal şi de reglementare aplicabil, a relatat comunicatul.

Administratorul Fondului recomandă acţionarilor să susţină un nou mandat de patru ani pentru Franklin Templeton pentru a continua să administreze Fondul Proprietatea. Acest lucru ar oferi continuitate, stabilitate şi ar sprijini consolidarea in continuare a unui istoric solid în crearea de valoare pentru toţi acţionarii, permiţând în acelaşi timp continuarea implementării unei strategii de investiţii care vizează sa contribuie la dezvoltarea pieţei de capital din România, a concluzionat comunicatul de presă.